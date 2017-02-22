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Более 5 тысяч человек ожидается на «Народной рыбалке» в Тверской области

22 Февраля 2017 09:36
Автор: TIA

25 февраля в Конаковском районе Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища состоится IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Ожидается, что в нем примут участие  участие более 5 тысяч человек. Главный приз – автомобиль – получит любитель подледного лова, поймавший самую большую рыбу.

Центральным событием программы станут рыболовные соревнования, в которых бесплатно может принять участие каждый желающий. На берегу в это время развернутся масленичные гуляния. Для гостей состоится концерт, вертолетное шоу, будут работать анимационные площадки, город мастеров, запланировано угощение ухой и другие развлекательные мероприятия. На протяжении всего праздника будет организовано бесплатное горячее питание.

Организаторы «Народной рыбалки» - Некоммерческое партнерство содействия развитию любительского и спортивного рыболовства «Народная рыбалка», Федерация рыболовного спорта России, крупнейший общероссийский рыболовный интернет-клуб МОО ЦРК «Русфишинг», Ассоциация Росохотрыболовсоюз, общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству. Партнерами выступили холдинг «Агропромкомплектация» и Конаково РиверКлаб, сообщает правительство Тверской области

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Метки: «Народноая рыбалка» тверская область
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Комментарии (4)

  • antiER 
     Вертолеты москвичам рыбу не распугают?
    22.02.2017 13:37
    0 | 0

  • Whois 
    http://www.narodnayarybalka.ru/35-kategoriya-dlya-slajdera/723-prodolzhenie
Более точная инфа
    22.02.2017 14:22
    0 | 0
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