Более 5 тысяч человек ожидается на «Народной рыбалке» в Тверской области

25 февраля в Конаковском районе Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища состоится IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Ожидается, что в нем примут участие участие более 5 тысяч человек. Главный приз – автомобиль – получит любитель подледного лова, поймавший самую большую рыбину

25 февраля в Конаковском районе Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища состоится IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Ожидается, что в нем примут участие участие более 5 тысяч человек. Главный приз – автомобиль – получит любитель подледного лова, поймавший самую большую рыбу.

Центральным событием программы станут рыболовные соревнования, в которых бесплатно может принять участие каждый желающий. На берегу в это время развернутся масленичные гуляния. Для гостей состоится концерт, вертолетное шоу, будут работать анимационные площадки, город мастеров, запланировано угощение ухой и другие развлекательные мероприятия. На протяжении всего праздника будет организовано бесплатное горячее питание.

Организаторы «Народной рыбалки» - Некоммерческое партнерство содействия развитию любительского и спортивного рыболовства «Народная рыбалка», Федерация рыболовного спорта России, крупнейший общероссийский рыболовный интернет-клуб МОО ЦРК «Русфишинг», Ассоциация Росохотрыболовсоюз, общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству. Партнерами выступили холдинг «Агропромкомплектация» и Конаково РиверКлаб, сообщает правительство Тверской области