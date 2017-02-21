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Подросток из Твери застрелил инструктора в московском тире

Подросток из Твери застрелил инструктора в московском тире - ТИА
21 Февраля 2017 17:16
Автор: TIA
Фотограф: Скриншот Стрелковый семинар 7.11.2015. Пистолет

Видео

Вечером 20 февраля 2017 года в в стрелковом клубе «Измайлово» в Москве 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем целенаправленно выпустил заряд в инструктора и скрылся с места происшествия. Потерпевший инструктор был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Мужчине было 29 лет.

По информации «Медузы», подросток приехал в Москву из Твери. По разным версиям, подросток хотел завладеть пистолетом, либо выстрелил в инструктора в результате случившейся между ними ссоры. 

Тело стрелявшего подростка было обнаружено позже на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что подросток покончил с собой. По другим данным, стрелявший попал под поезд. Следователи официально сообщают лишь, что его смерть не носит криминальный  характер.

Сейчас следственный комитет РФ по Москве расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются все обстоятельства, побудившие подростка выстрелить в своего инструктора. 

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Метки: застрелил инструктора в тире следственный комитет по москве
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Комментарии (19)

  • horton 
    Ужасти какие-то...
    21.02.2017 17:38
    0 | 5

  • Vojdy 
    Точно не вранье?
    21.02.2017 17:45
    1 | 1

  • jeronimo 
    Погода, плохая погода, погода совсем никуда..
    21.02.2017 17:55
    1 | 2

  • Ms. 
    Лучше бы себе мозг сразу выбил, ушлепок.
    21.02.2017 18:14
    1 | 2

  • Gamilton 
    Дикая история - тверской подросток застрелил человека, а потом погиб сам.  
А началось все с того, что кто-то "очень умный" дал боевое оружие в руки 15-летнему.
    21.02.2017 18:14
    1 | 4

    • Ms. 
      Занималась стрельбой много лет назад, без справки из ПНД на отсутствие постановки на учет до практических занятий не допускали. Какой именно пистолет был у подростка в статье не сказано. 

Подростки вообще народ психически нестабильный.
      21.02.2017 18:50
      1 | 1

  • Добрая Мышь 
    вот и киты всплыли..
    21.02.2017 18:39
    1 | 1

  • Алексей Владимирович 
    лихо срезал. мог бы в разведке служить
    21.02.2017 18:44
    4 | 1

    • Ms. 
      Причем тут разведка?
      21.02.2017 18:53
      1 | 1

  • kudimov 
    Наверно теперь и не узнаем, что у них случилось, оба мертвы.
    21.02.2017 18:55
    0 | 1

    • Ms. 
      Не удивлюсь, если инструктор клеился в соц сетях к понравившейся девушке.
      21.02.2017 19:00
      1 | 1

      • romich 
        Или к юноше
        21.02.2017 19:02
        1 | 1

  • Ms. 
    У минусера сегодня ПМС.
    21.02.2017 19:04
    0 | 0

  • Ms. 
    Из других источников

Отец школьника, расстрелявшего тренера Владимира Б. в стрелковом клубе ДОСААФ вечером 20 февраля, является тверским адвокатом. Мужчина, в прошлом сотрудник полиции, ныне является адвокатом Тверской палаты.

Свидетели инцидента утверждают, что 20 февраля подросток приходил в тир дважды. В первый раз — около 16:00, но тогда в клубе не было патронов; узнав об этом, молодой человек ушел и вернулся позже. Очевидец также рассказал, что из тира подросток, уже выстрелив в инструктора, вышел спокойно, «слившись с толпой».
    21.02.2017 19:23
    0 | 0

    • kudimov 
      Ничего это не проясняет. Вообще непонятно, чего подросток в Мск делал? Специально приехал для занятий по стрельбе? Куда в итоге делся пистолет?
      21.02.2017 19:32
      0 | 1

      • Ms. 
        Родители подростка в разводе. Отец живет и работает в Твери. Про мать ничего не сказано, может быть они вдвоем проживали в Москве. Пистолет нашли там же где и подростка. Те на рельсах.
        21.02.2017 19:40
        0 | 0

  • blkm 
    Туда и дорога ублюдку-подростку, жаль инструктора.
    21.02.2017 20:40
    1 | 1

  • Shellenberg 
    В новостях на Рен-ТВ прошла информация, что стрелял из "Глока". Мозгов совсем нету боевое оружие, да еще и такое, доверять неизвестно кому, с улицы зашедшему...
    21.02.2017 21:24
    0 | 1

  • antiER 
    Не зная всего не комментирую, ну первый раз с мелкашки стрелял в школе,(райцентр). Мог и военрука.....ранить. тУтА проблемма в другом. Когда на сборах в в институте из автомата стрелял над каждым офицер стоял, нога на спине стреляющего, пока все гильзы не найдешь........прискорбно.....
    21.02.2017 22:22
    0 | 0
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