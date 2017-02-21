Подросток из Твери застрелил инструктора в московском тире

Вечером 20 февраля 2017 года в в стрелковом клубе «Измайлово» в Москве 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем целенаправленно выпустил заряд в инструктора и скрылся с места происшествия. Потерпевший инструктор был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Мужчине было 29 лет. ВИДЕО стрельбы с камеры наблюдения.

Вечером 20 февраля 2017 года в в стрелковом клубе «Измайлово» в Москве 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем целенаправленно выпустил заряд в инструктора и скрылся с места происшествия. Потерпевший инструктор был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Мужчине было 29 лет.

По информации «Медузы», подросток приехал в Москву из Твери. По разным версиям, подросток хотел завладеть пистолетом, либо выстрелил в инструктора в результате случившейся между ними ссоры.

Тело стрелявшего подростка было обнаружено позже на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что подросток покончил с собой. По другим данным, стрелявший попал под поезд. Следователи официально сообщают лишь, что его смерть не носит криминальный характер.

Сейчас следственный комитет РФ по Москве расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются все обстоятельства, побудившие подростка выстрелить в своего инструктора.