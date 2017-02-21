tvernews.ru
21 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Мужчине и женщине, которые убивали собутыльника кочергой, стулом и ножом - вынесли приговор

21 Февраля 2017 16:17
Автор: TIA

Тверской областной суд вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Валентина Садовского и Натальи Шириковой

Напомним, в Жарковском районе 13 марта 2016 года парочка распивала спиртное в доме потерпевшего. Во время застолья произошла ссора, которая переросла в потасовку. Хозяину дома собутыльник нанес многочисленные удары стулом и кочергой. Затем, чтобы скрыть преступление, обвиняемые решили убить пострадавшего. Они продолжили его избивать колюще-режущими предметами. В итоге мужчина умер.

Уходя из дома, мужчина и женщина прихватили с собой бензопилу и мобильный телефон, на сумму в 10609 рублей.

В своем выступлении в прениях представитель государственного обвинения просил назначить Садовскому наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Шириковой – в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тверской областной суд сообщает, что 21 февраля был вынесен приговор, Садовскому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Шириковой – в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство приговор тверской областной суд
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • toolmano 
    Мне кажется ТИА прям смакует заголовок этой новости.
    21.02.2017 16:39
    0 | 1

  • Nyuta 
    Жесть
    21.02.2017 22:26
    0 | 0

  • antiER 
    10609 рублей.
Т.е. даже мелочь взяли
    21.02.2017 22:53
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
85

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
78

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
70

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
50

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100