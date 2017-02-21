Две мамы из Твери борются за выход в полуфинал на международном конкурсе "Королева Рунета 2017"

Стартовал четвертьфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017» для женщин с гражданством России и стран СНГ. В нём принимают участие 33 молодые мамы из России, Молдовы, Грузии, Испании, Франции, Узбекистана.
Участниц в четвертьфинале будут определять пользователи всемирной паутины с помощью смс-голосования. 15 мам, набравших наибольшее количество смс-голосов, проходят далее в полуфинал. Голосование закончится 28 февраля. В полуфинале участницы должны записать интересные видеовизитки о себе, своем регионе или стране.
В финале на церемонии награждения встретится 5 участниц, три из которых определится по результатам полуфинального смс-голосования от стран России и СНГ. Остальные две участницы определятся путем очных кастингов, которые сейчас проходят на территории стран Ближнего Востока.
От Тверской области в конкурсе принимают участие:
Анна Шулькевич (Тверь, 34 года, 3 детей)
Наталья Балашова (Тверь, 32 года, 2 ребенка)
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buch
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21.02.2017 15:10
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