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Две мамы из Твери борются за выход в полуфинал на международном конкурсе "Королева Рунета 2017"

21 Февраля 2017 13:28
Автор: TIA

Фоторепортаж

Стартовал четвертьфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017» для женщин с гражданством России и стран СНГ. В нём принимают участие 33 молодые мамы из России, Молдовы, Грузии, Испании, Франции, Узбекистана.

Участниц в четвертьфинале будут определять пользователи всемирной паутины с помощью смс-голосования. 15 мам, набравших наибольшее количество смс-голосов, проходят далее в полуфинал. Голосование закончится 28 февраля. В полуфинале участницы должны записать интересные видеовизитки о себе, своем регионе или стране.

В финале на церемонии награждения встретится 5 участниц, три из которых определится по результатам полуфинального смс-голосования от стран России и СНГ. Остальные две участницы определятся путем очных кастингов, которые сейчас проходят на территории стран Ближнего Востока.

От Тверской области в конкурсе принимают участие:

Анна Шулькевич (Тверь, 34 года, 3 детей)

Наталья Балашова (Тверь, 32 года, 2 ребенка)

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Метки: королева рунета конкурс красоты «Королева Рунета» королева рунета-2017
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Комментарии (5)

  • sad 
    Балашова +100500
    21.02.2017 14:38
    0 | 0

  • Добрая Мышь 
    ну не понимаю я этих конкурсов(
    21.02.2017 14:50
    0 | 3

    • kudimov 
      Фифа, а че Вы не пошли, призы приличные наверно)
      21.02.2017 14:54
      0 | 0

      • Paul_Moriarty 
        Написала же - не понимает! Правила наверное мудреные...
        21.02.2017 15:08
        0 | 0

  • buch 
    Бразильские бабушки круче. Всем за 50, у всех внуки - обязательное условие конкурса.
    Прикрепленные изображения:
    21.02.2017 15:10
    0 | 0
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