В Твери пройдёт литературный концерт «И. Ильф, Е. Петров. Два комбинатора. Главы из романа «Золотой телёнок»

25 февраля в библиотеке имени Горького состоится очередной литературный концерт артиста Московской филармонии Алексея Злаказова из цикла «Русские трагикомедии». Вы услышите программу «И. Ильф, Е. Петров. Два комбинатора. Главы из романа «Золотой телёнок». Концерт посвящён 120-летию со дня рождения Ильи Ильфа и 115-летию со дня рождения Евгения Петрова.

25 февраля в библиотеке имени Горького состоится очередной литературный концерт артиста Московской филармонии Алексея Злаказова из цикла «Русские трагикомедии».

Вы услышите программу «И. Ильф, Е. Петров. Два комбинатора. Главы из романа «Золотой телёнок». Концерт посвящён 120-летию со дня рождения Ильи Ильфа и 115-летию со дня рождения Евгения Петрова.

Алексей Злаказов - любимец тверской публики. Уже 25 лет он выступает в библиотеке: его концерты неизменно собирают полные залы. Насладиться стихами и прозой в замечательном, профессиональном исполнении Алексея Злаказова собираются не только давние читатели, но и молодые любители русской словесности.

Спектакль состоится 25 февраля в 17.00 в актовом зале! Вход свободный!

Захватите, пожалуйста, читательский билет: до 15 марта в библиотеке перерегистрация.