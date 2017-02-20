"Тверские своды" приглашают на лекцию о строительстве и архитектуре в Калинине "Город из кубиков"

Общественная организация "Тверские своды" заканчивает зимний краеведческий и градозащитный лекторий: в ближайшую субботу, 25 февраля, в библиотеке имени Горького состоится последняя лекция из цикла. Она будет называться «Город из кубиков. Строительство по типовым проектам в Калинине в 1950-1970-х годах».

Общественная организация "Тверские своды" заканчивает зимний краеведческий и градозащитный лекторий: в ближайшую субботу, 25 февраля, в библиотеке имени Горького состоится последняя лекция из цикла. Она будет называться «Город из кубиков. Строительство по типовым проектам в Калинине в 1950-1970-х годах».

Советский городской человек, как известно, был квартиросъемщиком. Ответственным или не очень. Но главным городским жилищем все советские годы была квартира. Даже в маленькой, перевезенной из деревни избе, очень часто были нагорожены дощатые переборки, и адрес конкретного лица включал не просто некий номер по улице, но и дополнение, скажем - «квартира №1». Это было не случайно. Идеал советского жилья – огромный дом-коммуна, хотя и не был осуществлен на практике, все-таки всегда подспудно имелся в виду. Делать советских горожан владельцами маленьких домиков с садиками государство не собиралось и пошло на небольшие уступки в этом вопросе лишь в условиях крайнего послевоенного разорения. Уже в 1950-х годах «советский быт» вновь стал бытом исключительно квартирным.

И город Калинин не был исключением. Здесь тоже строительство многоквартирных домов по типовым проектам было главной сферой жилого строительства. За советские годы было построено много, так много, что большая часть наших сограждан до сих пор живет в том, советском еще, жилом фонде. Каким он был, как менялся в послевоенные десятилетия, что происходило в области проектирования жилых домов, кварталов и микрорайонов, об этом и многом другом в заключительной лекции от «Тверских сводов».

Итак, в программе:

- Генплан 1969 года.

- Городская архитектура и градостроительство во времена Брежнева.

- Как менялся обычный дом, где квартиру получал обычный рабочий? Для этого придется мысленно вернуться немного назад, в последние годы правления Сталина, затем пройти хрущевское десятилетие и затем заглянуть уже в 1970-е годы.

Встреча состоится в зале искусств областной библиотеки в субботу, 25 февраля, в 14.00. Лекция бесплатная.

Ведущий - журналист, кандидат философских наук, координатор проекта «Тверские своды» Павел Сергеевич Иванов.