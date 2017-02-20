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В Тверской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

В Тверской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека - ТИА
20 Февраля 2017 10:09
Автор: TIA

Фоторепортаж
Среди раненых 1 несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. 20 февраля 2017 года около 8.20 на 54 км автодороги Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино Кашинского района Тверской области столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Scenic, двигаясь в направлении Твери не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с  "Газелью".


В результате происшествия пострадали 4 человека, среди которых 1 несовершеннолетний пассажир. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Тверской обалсти

 

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими в аварии пострадал ребенок
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Комментарии (2)

  • ЯэтоЯ 
    Сочувствую, но как надо было спешить "французу", чтоб Газель так разворотило??????? Людей жалко, но водитель реношки сам себя наказал.
    20.02.2017 10:33
    0 | 2

  • hockey 
    Мне сначала показалось что это Матиз, подумал как-то слабо его помяло, а потом прочитал что это Пилотка.
    20.02.2017 12:01
    0 | 0
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