В Тверской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

Среди раненых 1 несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. 20 февраля 2017 года около 8.20 на 54 км автодороги Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино Кашинского района Тверской области столкнулись два автомобиля.
Среди раненых 1 несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. 20 февраля 2017 года около 8.20 на 54 км автодороги Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино Кашинского района Тверской области столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Scenic, двигаясь в направлении Твери не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Газелью".
В результате происшествия пострадали 4 человека, среди которых 1 несовершеннолетний пассажир. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Тверской обалсти
Комментарии (2)
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hockey
20.02.2017 12:01
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