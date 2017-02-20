В Тверской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

Среди раненых 1 несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. 20 февраля 2017 года около 8.20 на 54 км автодороги Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино Кашинского района Тверской области столкнулись два автомобиля.

Среди раненых 1 несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. 20 февраля 2017 года около 8.20 на 54 км автодороги Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино Кашинского района Тверской области столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Scenic, двигаясь в направлении Твери не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Газелью".