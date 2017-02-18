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19 февраля юных тверичан приглашают на мастер-класс по рисунку в Императорский дворец

19 февраля юных тверичан приглашают на мастер-класс по рисунку в Императорский дворец - ТИА
18 Февраля 2017 16:30
Автор: TIA

19 февраля юных тверичан от 6 до 13 лет приглашают на "Башню искусств" на детский мастер-класс по графическому рисунку. Под руководством опытного педагога ребята исполнят рисунок вороны по мотивам работ Валентина Серова, а также услышат рассказ о графических произведениях мастера из коллекции тверской галереи.

Мастер-класс проведет Полина Кузнецова, научный сотрудник Тверской картинной галереи и педагог художественной школы им. Вавлентина Серова. С собой нужно иметь простой карандаш, ластик, альбомный лист, черную гелевую ручку или тонкий фломастер или маркер. 

Занятие пройдёт в Тверском императорском дворце, в восточной башне под звездой (ул. Советская, 3). Стоимость участия - 100 рублей для дошкольников и 150 - для школьников. Предварительно участников просят записать по телефону 8-920-174-28-23 (Наталья).

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Метки: детский мастер-класс тверской императорский дворец тверская областная картинная галерея
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