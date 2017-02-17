С 13 по 27 февраля в Тверской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!»

Тверская дистанция пути проводит совместные рейды с ГИБДД Тверской области и внезапные проверки переездов. Также проводят профилактические беседы с водителями на автопредприятиях Твери.

Тверская дистанция пути проводит совместные рейды с ГИБДД Тверской области и внезапные проверки переездов. Также проводят профилактические беседы с водителями на автопредприятиях Твери.

В 2016 году на полигоне Октябрьской железной дороги зафиксировано 19 случаев дорожно-транспортных происшествий на переездах (32 случая было в 2015 году). Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, которые, нарушая правила дорожного движения, выезжали на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах либо из-за неисправности автомобилей: столкнулись с проходящим поездом.

В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях на переездах пострадало 11 человек, в том числе двое погибли.

С начала 2017 года в границах Октябрьской железной дороги зафиксировано уже 5 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, но без пострадавших.

Нарушение правил пересечения железнодорожных переездов приводит к трагическим последствиям. Так, в 2015 году на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Прибылово – Советский (133-й км) Октябрьской железной дороги, при исправно работающей звуковой и световой сигнализации произошло столкновение рейсового автобуса и дизель-поезда.

Машинист поезда, увидев на железнодорожном переезде выезжающий автобус при запрещающих сигналах светофора, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погиб машинист поезда А. А. Дерепаска, а также двое пассажиров автобуса.

На полигоне железной дороги в 2016 году выявлено 4628 нарушений ПДД при проезде автотранспортных средств через железнодорожные переезды. Информация обо всех случаях направлена для рассмотрения в ГИБДД.

Напоминаем, что, в соответствии со статьёй 12.10, части 1 КоАПП, пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде, предусматривает штраф в 1 тысячу рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

При пересечении железнодорожного переезда необходимо:

- Снизить скорость при подъезде к переезду.

- Начинать движение через переезд только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено.

- Приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.