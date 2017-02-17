В Тверской области оставили под стражей депутата, после побоев которого умер человек

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения постановление Осташковского городского суда от 31 января 2017 года, в котором подсудимый Юрий Ильин (депутата Собрания депутатов МО «Осташковский район») обвиняется в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", в котором подсудимый взят из домашнего ареста под стражу.

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения постановление Осташковского городского суда от 31 января 2017 года, в котором подсудимый Юрий Ильин (депутата Собрания депутатов МО «Осташковский район») обвиняется в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", в котором подсудимый взят из домашнего ареста под стражу.

Напомним, что по версии предварительного следствия, в ночь на 12 октября 2015 г. Ильин в кафе депутата «Селигерский дворик» в деревне Залесье, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений владелец умышленно нанёс не менее двух ударов кулаком по голове знакомому. Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где утром 12 октября 2015, не приходя в сознание умер