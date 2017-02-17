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В Тверской области оставили под стражей депутата, после побоев которого умер человек

16 Февраля 2017 19:12
Автор: TIA

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила  без изменения постановление Осташковского городского суда от 31 января 2017 года, в котором подсудимый Юрий Ильин (депутата Собрания депутатов МО «Осташковский район») обвиняется в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", в котором подсудимый взят из домашнего ареста под стражу.

Напомним, что по версии предварительного следствия, в ночь на 12 октября 2015 г. Ильин в кафе депутата «Селигерский дворик» в деревне Залесье, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений владелец умышленно нанёс не менее двух ударов кулаком по голове знакомому. Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где утром 12 октября 2015, не приходя в сознание умер

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Метки: криминал осташков депутаты тверская область депутат убил человека
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Самовыдвиженец или от всем известной партии депутатствовал?
    16.02.2017 20:27
    0 | 3

    • osel star 
      от туда откуда и Максакова или ее муж, во общем депутат имя нарицательное.
      16.02.2017 20:37
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        "Ильин Юрий Львович, дата рождения 3 октября 1976 года, образование начальное профессиональное,директор ООО «Скрим", член партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место жительства Тверская область, Осташковский район, дер. Хитино." Этот?
        16.02.2017 20:55
        0 | 4

        • Вика (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/129087170943720/) 
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          17.02.2017 00:36
          0 | 0

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      16.02.2017 23:17
      0 | 0

  • Partisan 
    Депутатов надо сразу арестовывать, а то взяли моду на Украину удирать ...
    16.02.2017 20:57
    0 | 4

  • romich 
    Заявление депутата



Уважаемые жители Осташкова и Осташковского района!
Уважаемые избиратели округа №18! Я, депутат по вашему округу Собрания депутатов муниципального образования «Осташковский район» с марта 2012 года, принял решение добровольно сложить с себя полномочия.
В октябре 2015 года я стал свидетелем трагедии – погиб человек. На меня заведено уголовное дело, в котором я значусь, по версии следственных органов, как виновник смерти. Тринадцать месяцев идет следствие, из которых два с половиной месяца я провел в СИЗО, сейчас нахожусь под домашним арестом.
Я не теряю веры в справедливое решение суда. Но так как следственные и судебные действия затягиваются, заседания постоянно переносятся, уголовные дела следственный комитет заводит и на моих родственников, пытаясь таким образом надавить на меня. Я не оправдан, не осужден, но и не лишен гражданских прав (то есть закон не запрещает мне оставаться депутатом). Однако, исходя из своего понимания долга и ответственности перед избирателями, я пришел к решению досрочно сдать мандат, о чем письменно известил Собрание депутатов.
Дело не только в том, что я ограничен в передвижении, не могу напрямую общаться с избирателями, бывать на территории округа. Все просьбы, которые мне адресованы, я стараюсь выполнять через своих замов, помощников и коллег. Я и мои компании участвуют в общегородских и районных мероприятиях (субботниках), оказывают помощь социальным учреждениям (школы, детсады), продолжают поддерживать молодежный спорт. Однако не только в этом заключаются обязанности депутата и всего корпуса в целом. Прежде всего – это ответственность выборного органа района за состояние дел на этой территории. На самом деле, мы видим совершенно противоположную стратегию депутатского корпуса. Это не прекращающаяся борьба в течение четырех лет с избранными главами района, это игнорирование воли избирателей. Беспомощность депутатов в принятии решений, направленных на развитие района.
Не все депутаты мыслят одинаково, но примерно 70 процентов не слышит и не хочет слышать мнение меньшинства. Об этом писал в «Селигере», объясняя свою позицию, вышедший из состава депутатов городского Совета Виктор Козлов; об этом высказал мнение на заседании Собрания депутатов 27 октября Владимир Петров.
Я, после того, как Собрание рассмотрит мое заявление о добровольном сложении полномочий депутата, не перестану помогать жителям и социальным учреждениям округа по мере моей возможности на сегодняшний день, постараюсь выполнить принятые наказы избирателей.
И еще об одном прошу подумать избирателей Осташкова и района. В сентябре 2017 года предстоят выборы нового состава Собрания депутатов. Уже сегодня надо очень ответственно подойти в выдвижению кандидатов в представительный орган власти. Чтобы не было разочарований и претензий, которые сегодня высказывают земляки. Среди осташей и жителей района есть много достойных людей, патриотов, готовых принципиально отстаивать интересы города и района. А избирателям в период выборов не быть безразличными и не дать себя обмануть еще раз. Не ведитесь на деньги и обещания, которые вам будут предлагать кандидаты в депутаты на предстоящих выборах. Смотрите на их дела, которые они выполняли на протяжение прошлых лет. Если кандитат в депутаты ничего не делал до выборов, то и после делать не будет, кроме растаскивания бюджета. Да, не все зависит от каждого из нас, но если объединятся здравые силы, будет надежда на перемены к лучшему.
С уважением, Юрий Львович Ильин,
депутат по округу № 18 Собрания депутатов МО «Осташковский район»


Запел. Такой хороший, хоть к болячке прикладывай. Будет помогать и впредь. 
Молодец.
    16.02.2017 21:09
    0 | 2
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