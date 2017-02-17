Правительство области: В январе через службу занятости трудоустроено более тысячи человек

За первый месяц 2017 года в Тверской области трудоустроено около 1,2 тысяч человек, обратившихся в службу занятости. Около 100 безработных приступило к профобучению, из них 28 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

За первый месяц 2017 года в Тверской области трудоустроено около 1,2 тысяч человек, обратившихся в службу занятости. Около 100 безработных приступило к профобучению, из них 28 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

В Тверской области уровень регистрируемой безработицы на 1 февраля 2017 года составил 1%, что соответствует предыдущим показателям. Ситуация на рынке труда региона остается стабильной. На начало февраля в регионе зарегистрировано 6,9 тысяч безработных.

Предприятия Тверской области готовы трудоустроить 8,9 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч - специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 5,1 тысяч - представители рабочих профессий.

Наибольшая потребность в кадрах - в сфере производства. Здесь востребованы инженеры, бухгалтеры, механики, мастера разного профиля. В социальных отраслях требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, спортивные тренеры, учителя, воспитатели. В области продаж и бытового обслуживания - продавцы, повары, официанты, грузчики. Есть вакансии в строительстве (плотник, каменщик, маляр, штукатур), сфере транспорта (водитель, машинист) и других отраслях, сообщает правительство Тверской области