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Правительство области: В январе через службу занятости трудоустроено более тысячи человек

16 Февраля 2017 18:58
Автор: TIA

За первый месяц 2017 года в Тверской области трудоустроено около 1,2 тысяч человек, обратившихся в службу занятости. Около 100 безработных приступило к профобучению, из них 28 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

В Тверской области уровень регистрируемой безработицы на 1 февраля 2017 года составил 1%, что соответствует предыдущим показателям. Ситуация на рынке труда региона остается стабильной. На начало февраля в регионе зарегистрировано 6,9 тысяч безработных.

Предприятия Тверской области готовы трудоустроить 8,9 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч - специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 5,1 тысяч - представители рабочих профессий.

Наибольшая потребность в кадрах - в сфере производства. Здесь востребованы инженеры, бухгалтеры, механики, мастера разного профиля. В социальных отраслях требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, спортивные тренеры, учителя, воспитатели. В области продаж и бытового обслуживания - продавцы, повары, официанты, грузчики. Есть вакансии в строительстве (плотник, каменщик, маляр, штукатур), сфере транспорта (водитель, машинист) и других отраслях, сообщает правительство Тверской области

 

 

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Метки: правительство области служба занятости трудоустройство безработица
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Комментарии (8)

  • kudimov 
    А нет случайно вакансий в правительство области или города? В ПФ, в филиалы федеральных структур? А может в аппарат ТГД или ЗС?
    16.02.2017 19:09
    0 | 6

    • MikeH 
      Эти вакансии расходятся по своим.
      16.02.2017 19:22
      0 | 4

      • Вика (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/129087170943720/) 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
        17.02.2017 00:37
        0 | 0

    • osel star 
      там очередь на сто лет вперед даже у уборщиц.
      16.02.2017 20:39
      0 | 2

    • mikhailsidorov87 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      16.02.2017 23:17
      0 | 0

  • MikeH 
    "Предприятия Тверской области готовы трудоустроить 8,9 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч - специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 5,1 тысяч - представители рабочих профессий."

Вы еще зарплаты укажите, на которые их ищут. Интересно, там на дошик хватает или как?
    16.02.2017 19:23
    0 | 5

  • dsmile 
     А сколько человек потреяло работу / бизнес  за тот же период?
    16.02.2017 20:50
    0 | 3

  • buch 
    Захотелось взять калькулятор. В январе 2017 года было 17 рабочих дней у сотрудников службы занятости. 1200 трудоустроенных : 17  дней = 70,6 человек в день. Возможно ли такое?! 
Опять начинаются приписки для победных реляций на бумаге. Печально.
    16.02.2017 22:13
    0 | 0
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