Мужчине и женщине, которые убивали собутыльника кочергой, стулом и ножом - обвинение просит 19 и 16 лет лишения свободы

16 февраля 2017 года в Тверском областном суде завершились прения по уголовному делу ранее судимых жителей Жарковского района. В зависимости от роли каждого Валентин Садовский и Наталья Ширикова обвиняются в умышленном убийстве и краже.

16 февраля 2017 года в Тверском областном суде завершились прения по уголовному делу ранее судимых жителей Жарковского района. В зависимости от роли каждого Валентин Садовский и Наталья Ширикова обвиняются в умышленном убийстве и краже.

Напомним, в Жарковском районе 13 марта 2016 года парочка распивала спиртное в доме потерпевшего. Во время застолья произошла ссора, которая переросла в потасовку. Хозяину дома собутыльник нанес многочисленные удары стулом и кочергой. Затем, чтобы скрыть преступление, обвиняемые решили убить пострадавшего. Они продолжили его избивать колюще-режущими предметами. В итоге мужчина умер.

Уходя из дома, мужчина и женщина прихватили с собой бензопилу и мобильный телефон, на сумму в 10609 рублей.

В своем выступлении в прениях представитель государственного обвинения просил назначить Садовскому наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Шириковой – в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает Тверской областной суд