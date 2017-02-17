В тверской электричке три парня избили 57-летнего мужчину

Драка произошла около 16.00 15 февраля в электричке сообщением Москва – Тверь. 57-летний тверичанин зашёл в электричку на станции Клин. Чуть позже, на станции Завидово в вагон зашли три молодых человека 18-20 лет, которые вели себя крайне вызывающе.

Драка произошла около 16.00 15 февраля в электричке сообщением Москва – Тверь. 57-летний тверичанин зашёл в электричку на станции Клин. Чуть позже, на станции Завидово, в вагон зашли три молодых человека 18-20 лет, которые вели себя крайне вызывающе.

Перед прибытием электропоезда в Тверь мужчина вышел в тамбур, где между ним и одним из молодых людей возник словесный конфликт. Ничего лучше, чем ударить взрослого человека ногой в грудь, парень не нашёл.

От удара мужчина не смог устоять на ногах и упал на пол, как рассказали об инциденте ТИА в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

На видео, снятом очевидицей драки Дарьей Клепиковой, видно, как мужчину бьют трое.

В настоящий момент проводится проверка произошедшего.