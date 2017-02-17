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В тверской электричке три парня избили 57-летнего мужчину

В тверской электричке три парня избили 57-летнего мужчину - ТИА
16 Февраля 2017 16:59
Автор: TIA

Видео

Драка произошла около 16.00 15 февраля в электричке сообщением Москва – Тверь. 57-летний тверичанин зашёл в электричку на станции Клин. Чуть позже, на станции Завидово, в вагон зашли три молодых человека 18-20 лет, которые вели себя крайне вызывающе.

Перед прибытием электропоезда в Тверь мужчина вышел в тамбур, где между ним и одним из молодых людей возник словесный конфликт. Ничего лучше, чем ударить взрослого человека ногой в грудь, парень не нашёл.

От удара мужчина не смог устоять на ногах и упал на пол, как рассказали об инциденте ТИА в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.  

На видео, снятом очевидицей драки Дарьей Клепиковой, видно, как мужчину бьют трое.

В настоящий момент проводится проверка произошедшего.

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Метки: драка в электричке избили мужчину в электричке ловд на станции тверь происшествие в электричке
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Комментарии (11)

  • MX69 
    Судя по видео, это мужики лупят троих сопляков ))))
    16.02.2017 17:11
    0 | 4

    • Opanas Zaperdolenko pravosek 
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Пенс-бесполезный балласт для народа....
      16.02.2017 19:47
      5 | 0

      • Вика (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/129087170943720/) 
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        17.02.2017 00:37
        0 | 0

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      16.02.2017 23:17
      0 | 0

  • Vargas 
    Грачи налетели.
    16.02.2017 17:20
    0 | 7

  • hatamoto san 
    не уверен в своих силах - лучше не лезть на рожон, таковы нынешние говенные времена...
    16.02.2017 18:51
    0 | 2

    • Opanas Zaperdolenko pravosek 
      Лучше зделать харакири а ментам  сказать что это зделали нападавшие.

Выгода двойная- напавшие с испугу насмерть не забьют  а потом их точно посадят за попытку насаждения средневековых чужеземных обычаев...
      16.02.2017 19:50
      4 | 0

  • Mitrij 
    "Настоящие горцы", жаль их деды не видят.
    16.02.2017 21:03
    0 | 2

    • Valter 
      Они больше на евреев или на цыган похожи, чем на горцев. Если бы в вагоне ехали горцы, этих отморозков на ходу бы выбросили из вагона.
      16.02.2017 21:26
      1 | 0

  • jeronimo 
    Козлы черно.....ые,ссыкло,всегда очкуют,когда с ними по-серьезному начинают разговаривать.. Наши земли считают территорией для воровства,кидков и т.д. лучшего имени,чем зверьки, для них не придумали..
    16.02.2017 22:25
    0 | 0

  • Konstantin69 
    Цыганята,их в Завидово много( барыги наркотой)
    17.02.2017 00:07
    0 | 0
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