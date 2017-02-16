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На Калининской АЭС в рамках Дня информирования состоялся диалог руководства Госкорпорации «Росатом» и предприятия с персоналом станции

На Калининской АЭС в рамках Дня информирования состоялся диалог руководства Госкорпорации «Росатом» и предприятия с персоналом станции - ТИА
16 Февраля 2017 14:31
Автор: TIA

Фоторепортаж

15 февраля на Калининской атомной станции прошел первый День информирования в 2017 году. Его тема – «Реализация стратегических целей Госкорпорации «Росатом» в 2017 году». В мероприятии на Калининской АЭС приняли участие порядка 300 человек.

День информирования начался с прямой трансляции обращения генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в котором он рассказал о стратегических бизнес-задачах компании. Затем перед работниками Калининской АЭС выступил директор станции Виктор Игнатов. Он рассказал о результатах работы в 2016 году и приоритетах Калининской АЭС на 2017 год, о реализации программы трансформации Калининской АЭС в ПСР-предприятие.

В числе приоритетов Калининской АЭС на 2017 год значатся: обеспечение надежной, безопасной и безаварийной работы, выполнение диспетчерского графика нагрузок и целевых показателей по выработке электроэнергии - 32,600 млрд кВтч и КИУМ - 92,84%, проведение качественного ремонта основного оборудования, получение лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №2 в дополнительном сроке, перевод энергоблоков № 1 - 2 в промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104%, проведение общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 на уровне мощности 104%, развитие проекта ПСР-предприятие, перевод в промышленную эксплуатацию SAP ERP, ввод в эксплуатацию первого этапа Центра обработки данных.

Завершился День информирования традиционным блоком ответов руководителей станции на вопросы персонала и награждением работников станции золотыми и серебряными медалями АО «Концерн Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций».

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

 

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Метки: Калининской АЭС каэс
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