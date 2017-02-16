В Тверской области руководство МУПа обмануло главу администрации и похитило почти 300 тысяч рублей

Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения МУП «Новатор» муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог местного значения в городе Белый.

Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения МУП «Новатор» муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог местного значения в городе Белый.

Установлено, что между администрацией Белого и МУП «Новатор» 26 июля заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог местного значения с 1 июля по 31 декабря 2016 года. Цена контракта составила 1 400 300 рублей.

Как сообщает ведомство, на момент проверки контракт оплачен полностью, вместе с тем ряд работ по контракту подрядчиком не исполнены, вместе с тем акты о приемке выполненных работ составлены и сторонами подписаны, денежные средства оплачены. Общая стоимость не выполненных работ составляет 296 881 рублей.

- Таким образом, руководство МУП «Новатор» с использованием служебного положения, путем обмана Главы Администрации городского поселения города Белый и ее заместителя, действуя от имени юридического лица и в его интересах, похитило денежные средства в сумме 296 881 рублей.

По результатам рассмотрения постановления прокурора следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) относящееся к категории коррупционных.