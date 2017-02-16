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В Тверской области руководство МУПа обмануло главу администрации и похитило почти 300 тысяч рублей

16 Февраля 2017 10:18
Автор: TIA

Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения МУП «Новатор» муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог местного значения в городе Белый.

Установлено, что между администрацией Белого и МУП «Новатор» 26 июля заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог местного значения с 1 июля по 31 декабря 2016 года. Цена контракта составила 1 400 300 рублей.

Как сообщает ведомство, на момент проверки контракт оплачен полностью, вместе с тем ряд работ по контракту подрядчиком не исполнены, вместе с тем акты о приемке выполненных работ составлены и сторонами подписаны, денежные средства оплачены. Общая стоимость не выполненных работ составляет 296 881 рублей.

- Таким образом, руководство МУП «Новатор» с использованием служебного положения, путем обмана Главы Администрации городского поселения города Белый и ее заместителя, действуя от имени юридического лица и в его интересах, похитило денежные средства в сумме 296 881 рублей.

По результатам рассмотрения постановления прокурора следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) относящееся к категории коррупционных.

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Метки: коррупционное преступление коррупция криминал обман при отработке контракта
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Комментарии (6)

  • bae99 
    МУП не поделился с главой? Глава обиделась?
    16.02.2017 10:35
    0 | 3

  • Tverich 
    А акты кто подписывал? На кол главу администрации за разбазаривание бюджетных денег.
    16.02.2017 10:41
    0 | 6

  • Унук аль Хай 
    вероятно, это и есть сумма отката...можно вычислить процент для этого вида деятельности. Кстати, как в Бельском районе дороги? В образцовом порядке? ))
    16.02.2017 11:45
    0 | 1

  • Aleks VVV 
    Какая мелочь 300 тысяч рублей, миллионами ворую и ничего страшного.
    16.02.2017 13:21
    0 | 0

    • Tverich 
      А где, простите, воруете?
      16.02.2017 14:07
      0 | 1

    • bublik 
      поделиться не желаете? )))
      16.02.2017 14:58
      0 | 1
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