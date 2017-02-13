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Магистрантка из Тверской области стала победителем зимней школы Открытого университета «Сколково»

13 Февраля 2017 19:25
Автор: TIA

Открытый университет «Сколково» и Фонд содействия инновациям провели - зимнюю школу. Её цель - подготовка кадров для инновационной экономики.

Участие в работе школы приняла магистрантка ТвГТУ, победитель программы «УМНИК» Ирина Соколова. Всего по итогам конкурсного отбора 140 из 350 победителей осенней программы «УМНИК» были приняты на обучение по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологи их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

В течение недели участники получали знания, которые в будущем должны помочь им развивать свои инвестпроекты. В программе были лекции и мастер-классы по экономике, основам бизнес-моделирования, коммуникации и юридическим основам работы.

Параллельно с образовательной частью слушатели готовились к защите своих проектов. В составе команды «SMarket» представитель Тверской области Ирина Соколова работала над проектом системы прогнозирования в сфере интернет-торговли. В общем зачёте по направлению «Информационные технологии» команда «SMarket» заняла первое место.

Всем победителям вручили Сертификаты фонда «Сколково» на индивидуальные консультации по проектам, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: УМНИК Открытый университет «Сколково» Ирина Соколова
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Комментарии (7)

  • horton 
    Магистрантка??? Это так же, как и доцентка? )))
    13.02.2017 20:33
    0 | 3

    • pessimist 
      А я подумал -  что это студентка, спортсменка, комсомолка.
      13.02.2017 21:15
      0 | 2

    • AlexR69 
      сочинила новость для TIA бакалаварка.
      13.02.2017 22:57
      0 | 2

    • sidorovseregyq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      13.02.2017 23:00
      0 | 0

  • AlexR69 
    "вручили Сертификаты фонда «Сколково» на индивидуальные консультации по проектам"
там индивидуальная консультация по проекту до 1.5 млн.руб. состоит в том, сколько % от этой суммы нужно отдать сразу, а сколько ближе к завершению проекта. за результат можно не беспокоиться, он никому не нужен.
    13.02.2017 23:35
    0 | 0

    • Ms. 
      Примерно так и есть %
      13.02.2017 23:36
      0 | 0

  • Ms. 
    В декабре были в Сколково, отличная базовая площадка для отмывания денег. Ни тебе НДС, ни налога на прибыль, льготные ставки по страховым взносам, миллиардные обороты, в общем рай на земле. К евреям можно как угодно относиться, но столько десятков лет оставаться у власти и иметь страну в разных позах как это делает господин Чубайс... это надо иметь недюжинный талант. Браво конечно.
    13.02.2017 23:36
    0 | 0
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