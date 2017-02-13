Магистрантка из Тверской области стала победителем зимней школы Открытого университета «Сколково»

Открытый университет «Сколково» и Фонд содействия инновациям провели - зимнюю школу. Её цель - подготовка кадров для инновационной экономики.

Открытый университет «Сколково» и Фонд содействия инновациям провели - зимнюю школу. Её цель - подготовка кадров для инновационной экономики.

Участие в работе школы приняла магистрантка ТвГТУ, победитель программы «УМНИК» Ирина Соколова. Всего по итогам конкурсного отбора 140 из 350 победителей осенней программы «УМНИК» были приняты на обучение по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологи их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

В течение недели участники получали знания, которые в будущем должны помочь им развивать свои инвестпроекты. В программе были лекции и мастер-классы по экономике, основам бизнес-моделирования, коммуникации и юридическим основам работы.

Параллельно с образовательной частью слушатели готовились к защите своих проектов. В составе команды «SMarket» представитель Тверской области Ирина Соколова работала над проектом системы прогнозирования в сфере интернет-торговли. В общем зачёте по направлению «Информационные технологии» команда «SMarket» заняла первое место.

Всем победителям вручили Сертификаты фонда «Сколково» на индивидуальные консультации по проектам, сообщает Правительство Тверской области