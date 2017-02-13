tvernews.ru
13 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Калининская АЭС: эксперты ВАО АЭС дали рекомендации по организации охраны труда на предприятии

13 Февраля 2017 15:01
Автор: TIA

 

С 6 по 10 февраля 2017 г. эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) из России и Украины находились на Калининской АЭС в рамках миссии технической поддержки по теме «Роль обходов рабочих мест руководителями в повышении уровня охраны труда. Эффективность. Основные показатели».

Миссия технической поддержки проводилась по запросу предприятия. Это не инспекционное обследование, а совместная, двухсторонняя работа, цель которой – поднять деятельность атомной станции на новый, более качественный, уровень.

В течение пяти дней представители Московского центра ВАО АЭС наблюдали за выполнением производственных операций, изучали документацию, осуществляли обходы рабочих мест, проводили интервью с руководителями и специалистами КАЭС.

Эксперты объективно оценили опыт эксплуатации Калининской АЭС, дали рекомендации в области эффективности обходов, оценки возможных угроз травмирования, применения средств индивидуальной защиты и др. Также ими были отмечены и положительные моменты эксплуатации КАЭС, например, содержание и готовность к работе мобильной противоаварийной постфукусимской техники, маркировка по месту выявленных дефектов, использование на лестничных маршах самозакрывающихся устройств.

«То, что станция выбрала миссию именно по данной тематике, говорит о том, что вопросы охраны труда для предприятия первостепенны, - сказал советник ВАО АЭС-МЦ Олег Семененко на итоговом совещании. - От имени команды экспертов благодарю вас за открытость в общении и хочу пожелать успеха в данном направлении».  

В свою очередь, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов поблагодарил специалистов ВАО АЭС за помощь в проведении независимой оценки системы охраны труда. Он отметил важность предоставленных экспертами рекомендаций для дальнейшего совершенствования системы охраны труда на Калининской АЭС.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каэс калининская атомная станция
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
188

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
70

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
65

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
64

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
61

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

2017-02-07 16:38
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100