Калининская АЭС: эксперты ВАО АЭС дали рекомендации по организации охраны труда на предприятии

С 6 по 10 февраля 2017 г. эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) из России и Украины находились на Калининской АЭС в рамках миссии технической поддержки по теме «Роль обходов рабочих мест руководителями в повышении уровня охраны труда. Эффективность. Основные показатели».

С 6 по 10 февраля 2017 г. эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) из России и Украины находились на Калининской АЭС в рамках миссии технической поддержки по теме «Роль обходов рабочих мест руководителями в повышении уровня охраны труда. Эффективность. Основные показатели».

Миссия технической поддержки проводилась по запросу предприятия. Это не инспекционное обследование, а совместная, двухсторонняя работа, цель которой – поднять деятельность атомной станции на новый, более качественный, уровень.

В течение пяти дней представители Московского центра ВАО АЭС наблюдали за выполнением производственных операций, изучали документацию, осуществляли обходы рабочих мест, проводили интервью с руководителями и специалистами КАЭС.

Эксперты объективно оценили опыт эксплуатации Калининской АЭС, дали рекомендации в области эффективности обходов, оценки возможных угроз травмирования, применения средств индивидуальной защиты и др. Также ими были отмечены и положительные моменты эксплуатации КАЭС, например, содержание и готовность к работе мобильной противоаварийной постфукусимской техники, маркировка по месту выявленных дефектов, использование на лестничных маршах самозакрывающихся устройств.

«То, что станция выбрала миссию именно по данной тематике, говорит о том, что вопросы охраны труда для предприятия первостепенны, - сказал советник ВАО АЭС-МЦ Олег Семененко на итоговом совещании. - От имени команды экспертов благодарю вас за открытость в общении и хочу пожелать успеха в данном направлении».

В свою очередь, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов поблагодарил специалистов ВАО АЭС за помощь в проведении независимой оценки системы охраны труда. Он отметил важность предоставленных экспертами рекомендаций для дальнейшего совершенствования системы охраны труда на Калининской АЭС.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС