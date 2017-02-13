«ТверьАтомЭнергоСбыт» обвиняет «УК «ТЖК» в хищении почти 24 миллионов рублей

В конце прошлого года по результатам обращения ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" в полицию возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющих компаний ООО УК «Застава» и ООО «Застава+». Руководство и учредители предприятий в течение года копили многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов, после чего использовали заранее созданную новую компанию со схожим названием для продолжения своей антизаконной деятельности.

В конце прошлого года по результатам обращения ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" в полицию возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющих компаний ООО УК «Застава» и ООО «Застава+». Руководство и учредители данных предприятий в течение года копили многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов, после чего использовали заранее созданную новую компанию со схожим названием для продолжения своей антизаконной деятельности.

В следствии фигурирует ущерб на сумму около 6 млн. рублей, что относится к особо крупному размеру. Уголовное дело возбуждено по статье 160 ч. 4 УК РФ «Деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также применение штрафов.

Также в 2016 году были возбуждены два уголовных дела в отношении недобросовестных руководителей и учредителей управляющей компании ООО «УК «ТЖК», которые на протяжении длительного времени собирали деньги за поставленные ресурсы, однако с ресурсоснабжающими организациями не рассчитывались. Пресс-служба ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в своем официальном заявлении сообщает, что собранные средства оседали на счетах подставных организаций. В дальнейшем, с целью скрыть следы преступления и избежать ответственности, руководство и учредители управляющей компании бросили фирму, перерегистрировали ее на подставное лицо и поставили на налоговый учет в другом регионе. Взамен для продолжения своей преступной деятельности использовали новое юридическое лицо с таким же названием ООО УК «ТЖК». Всего за период с 2014 по 2016 годы руководство данной управляющей компании совершило хищение денежных средств ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» на сумму 23 864 118 руб. В результате были возбуждены два уголовных дела по ст. 187 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Важно, чтобы судебные решения по данным делам стали катализатором для рассмотрения аналогичных дел о хищениях в сфере ЖКХ. Со своей стороны, гарантирующий поставщик готов предоставить все необходимые суду сведения для формирования доказательной базы, сообщает пресс-служба ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»