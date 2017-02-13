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«ТверьАтомЭнергоСбыт» обвиняет «УК «ТЖК» в хищении почти 24 миллионов рублей

«ТверьАтомЭнергоСбыт» обвиняет «УК «ТЖК» в хищении почти 24 миллионов рублей - ТИА
13 Февраля 2017 11:36
Автор: TIA
Фотограф: Фото: Katie Snyder / flickr / CC BY 2.0

В конце прошлого года по результатам обращения ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" в полицию возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющих компаний ООО УК «Застава» и ООО «Застава+». Руководство и учредители данных предприятий в течение года копили многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов, после чего использовали заранее созданную новую компанию со схожим названием для продолжения своей антизаконной деятельности.

В следствии фигурирует ущерб на сумму около 6 млн. рублей, что относится к особо крупному размеру. Уголовное дело возбуждено по статье 160 ч. 4 УК РФ «Деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также применение штрафов.

Также в 2016 году были возбуждены два уголовных дела в отношении недобросовестных  руководителей  и учредителей  управляющей компании ООО «УК «ТЖК», которые на протяжении длительного времени собирали деньги за поставленные ресурсы, однако с ресурсоснабжающими организациями не рассчитывались. Пресс-служба ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в своем официальном заявлении сообщает, что собранные средства оседали на счетах подставных организаций. В дальнейшем, с целью скрыть следы преступления и избежать ответственности, руководство и учредители  управляющей компании бросили фирму,  перерегистрировали ее на подставное лицо и поставили на налоговый учет в другом регионе. Взамен для продолжения своей преступной деятельности  использовали новое юридическое лицо с таким же названием ООО УК «ТЖК». Всего за период с 2014 по 2016 годы руководство данной управляющей компании совершило хищение денежных средств ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» на сумму 23 864 118 руб. В результате были возбуждены два уголовных дела по ст.  187  и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Важно, чтобы судебные решения по данным делам стали катализатором для рассмотрения аналогичных дел о хищениях в сфере ЖКХ. Со своей стороны, гарантирующий поставщик готов предоставить все необходимые суду сведения для формирования доказательной базы, сообщает пресс-служба ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»

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Метки: жкх тверская область хищение денег управляющими компаниями
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Вангую что даже если кого-то и найдут (что маловероятно), то срок будет условным.
    13.02.2017 12:08
    0 | 8

    • tourist 
      Вот если бы они репостнули что-нибудь в контакте...
      13.02.2017 12:25
      0 | 4

    • aldan 
      Покрытие убытков за счёт жильцов, живём то в правовом государстве.
      Прикрепленные изображения:
      13.02.2017 13:44
      0 | 2

  • Umputn 
    Казалось бы, причём здесь г-н Каменский? =)
Конечно не причём, #нувыпонимаете...
    13.02.2017 16:19
    0 | 2
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