13 января откроется выставка «Хармс. Иллюзия свободы»

В Тверском городском музейно-выставочном центре откроется художественная выставка заслуженного художника России Геннадия Самойлова «Хармс. Иллюзия свободы» Графика. Живопись. Объекты.

В Тверском городском музейно-выставочном центре откроется художественная выставка заслуженного художника России Геннадия Самойлова «Хармс. Иллюзия свободы» Графика. Живопись. Объекты.

На выставке будут представлены работы, созданные художником в 2016 году. У них нет собственных имен, но каждая, как одна из черт личности и характера человека, становится частью большой изобразительной «саги», получившей название «Иллюзия свободы». В организации единого выставочного пространства важную роль играют тексты Даниила Хармса.

Открытие выставки состоится 13 января в 16 часов в малом зале городского Музейно-выставочного центра (ул. Советская, 54, 2-й этаж), тел:33-13-08, 34-48-52

Выставка продолжит свою работу до 12 февраля 2017 года