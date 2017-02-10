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В Твери с 13 по 17 февраля будут планово отключать электричество

10 Февраля 2017 21:09
Автор: TIA

с 13 по 17 февраля в Твери будут планово отключать электричество. Муп "Тверьгорэлектро" проводит ремонтные работы на трансформаторных подстанциях и работы по замене аварийных опор и проводов.

Заволжский  район

13 февраля 

11:00-12:00 - ул. А.Томского, д.12
12:00-14:00 - ул. Пржевальского, д.55а

14 февраля 

9:00-12:00 - ул. Горького, д.97,99, 99 корп.2
13:30-16:00 - наб. А Никитина, д. 142, 144 корп. 1,2,3,4

16 февраля 

9:00-11:00 - пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61; ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26; пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1; ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38,90-126/40; ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124; пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49; пр-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21; ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96
10:00-15:00 - ул. С. Тюленина, д. 4а-10б; ул. 2-я Красина, д. 1-41/12; 3-й пр-д Красина, д. 3а-9а, 4а-8а; 4-й пр-д Красина, д. 3а-9а, 4а-8а; ул. О. Кошевого, д. 7а, 14; 1-й пр-д Мичурина, д. 13, 14, 16; 2-й пр-д Мичурина, д. 13, 14; 3-й пр-д Мичурина, д.13, 14; ул. 2-я  Мичурина, д. 3, 4, 6/2; ул. Докучаева, д. 2-24а, 1-21/8; 1-й пр-д Докучаева, д. 1, 4, 6,5

Центральный  район

13 февраля 

10:00-13:00 - ул. Пушкинская, д.1
13:00-14:00 - ул. Пушкинская, д. 9; Тверская пл., д. 6  
14:00-15:00 - ул. Володарского, д.5, 39

17 февраля 

9:00-14:00 - ул. Коробкова, д.11 корп. 2, 14, 16, 18, 20; ул. Суворова, д. 10, 15, 11; пр-д Дарвина, д. 3а

Пролетарский район 

13  февраля 

10:00-15:00 -  ул. Чкалова, д. 1/15-15/21, 2-24; ул. 3-я  Волоколамская, д. 1/10-33/17, 2/8-38/15; ул. 2-я  Волоколамская, д. 1-33/9, 2-18, 20-32; Тупиковый пр-д, д. 1, 3, 5/30; Волоколамское шос., д.12-38/15; 1-й пр-д Чкалова, д. 1/14-21/14, 2/12-24/9; 2-й пр-д Чкалова, д. 1/18-21/15, 2/16-22/13; ул. Лермонтова, д. 69-83
12:00-13:00 - пр-т Калинина, д.69
9:30-10:30 - Ремесленый пр-д, д.3а

15 февраля  

9:00-12:00 - ул. Полевая, д.1-91, 27а, б, в, г, 29а, 2-86; ул. Мамулинская, д. 1-17
13:30-16:00 - ул. Бобкова, д. 2; ул. Кирова, д. 3а; пр-т Ленина, д. 36, 38, 40, 42
10:00-15:00 - ул. 1-я  Профинтерна, д. 8-20; ул. 2-я  Профинтерна, д. 5-31, 10-40

16 февраля

13:30-16:00 - Серебряковская пристань, д.7

17 февраля 

10:00-15:00 - ул. Криницкого, д. 53-77, 62-78; ул. Семенова, д. 57а, 57-77, 52-70; ул. Смольная, д. 3-13/70, 6-14; ул. 2-я За линией, д. 52

Московский  район

13 февраля

10:00-11:00 - пр-т Победы, д. 2а
11:00-12:00 - ул. Фадеева, д.34, корп.1

14 февраля 

10:00-15:00 - ул. Линейная, д. 83, 85,70,20; ул. Глинки, д.1/43-29, 2/41-30; ул. Дальняя, д. 1/49-29а, 2/47-30; ул. Луговая, д.11/21-25/20,14-24; ул. Транспортная, д. 42-62/1; ул. Трудовая, д. 1/31-21, 12/25-26; ул. Народная, д. 1/37-33, 2/35-28

"Тверьгорэлектро" сообщает, что запланированные работы на отключения электроэнергии будут проводиться только при уличной температуре воздуха не ниже 15 градусов.

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Метки: отключение электроэнергии в твери плановое отключение электричества муп тверьгорэлектро
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