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9 февраля в Твери ловили маршрутчиков-нарушителей

10 Февраля 2017 18:42
Автор: TIA

9 февраля сотрудники Госавтоинспекции в городе Твери провели внеплановый рейд «Маршрутное такси». Для контроля были выбраны маршруты №55 и 205. Инспектора на протяжении всего маршрута фиксировали на видеорегистратор нарушения ПДД. На конечном пункте водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности.

Только один водитель за один рейс по маршруту совершил семь нарушений ПДД. В числе выявленных: остановка на пешеходном переходе, нарушение правил маневрирования, разговор по мобильному телефону в процессе движения, кроме того, выявлены неисправности транспортного средства.

Такие мероприятия будут продолжены в дальнейшем: только с начала текущего года на территории города Твери произошло 9 ДТП с участием маршрутных такси, в которых один человек погиб и 21 получил травмы различной степени тяжести. 

Госавтоинспекция просит жителей Твери своевременно предоставлять информацию о нарушителях по телефонам дежурной части: 58-04-00, 58-59-00 или 02. Важно сообщить номер маршрута, государственный регистрационный знак, цвет и марка автомобиля и его направление движения.

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Метки: профилактический рейд водители маршруток в твери гибдд по тверской области
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Комментарии (1)

  • tourist 
    Любой водитель, проехав город из конца в конец, совершит не меньше нарушений.
    10.02.2017 18:52
    2 | 0
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