9 февраля в Твери ловили маршрутчиков-нарушителей

9 февраля сотрудники Госавтоинспекции в городе Твери провели внеплановый рейд «Маршрутное такси». Для контроля были выбраны маршруты №55 и 205. Инспектора на протяжении всего маршрута фиксировали на видеорегистратор нарушения ПДД. На конечном пункте водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности.

9 февраля сотрудники Госавтоинспекции в городе Твери провели внеплановый рейд «Маршрутное такси». Для контроля были выбраны маршруты №55 и 205. Инспектора на протяжении всего маршрута фиксировали на видеорегистратор нарушения ПДД. На конечном пункте водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности.

Только один водитель за один рейс по маршруту совершил семь нарушений ПДД. В числе выявленных: остановка на пешеходном переходе, нарушение правил маневрирования, разговор по мобильному телефону в процессе движения, кроме того, выявлены неисправности транспортного средства.

Такие мероприятия будут продолжены в дальнейшем: только с начала текущего года на территории города Твери произошло 9 ДТП с участием маршрутных такси, в которых один человек погиб и 21 получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция просит жителей Твери своевременно предоставлять информацию о нарушителях по телефонам дежурной части: 58-04-00, 58-59-00 или 02. Важно сообщить номер маршрута, государственный регистрационный знак, цвет и марка автомобиля и его направление движения.