Выходные в Твери будут снежными и облачными

Грядущие выходные в Тверской области ожидаются облачными и снежными. Согласно данным областного гидрометцентра, осадки прекратятся только в начале новой рабочей недели.

Грядущие выходные в Тверской области ожидаются облачными и снежными. Согласно данным областного гидрометцентра, осадки прекратятся только в начале новой рабочей недели.

В субботу и воскресенье ночная температура составит -5... -12°C, днём столбик термометра застынет между отметками -2... -8°C. В понедельник похолодает на пару градусов, а снегопад прекратится, впрочем, только для того, чтобы вновь начаться во вторник.

Минимальная температура 10 февраля была зарегистрирована в 1895 году, она составила -33.1°C. А теплее всего - 4.3°C - было в 1914 году.