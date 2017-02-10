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Калининская АЭС перечислила за 2016 год порядка 4,8 млрд рублей в бюджеты разных уровней

10 Февраля 2017 14:43
Автор: TIA

Сумма налогов и сборов, перечисленных по месту нахождения Калининской атомной станции (г. Удомля, филиал Концерна «Росэнергоатом» ) в бюджеты разных уровней за 2016 год, составила 4 млрд 791 млн 206 тыс рублей.

Основная их часть - 4 млрд 648 млн 429 тыс направлена в бюджет Тверской области. В казну Удомельского городского округа поступило 137 млн 685 тыс рублей - это порядка 20% от общего объема бюджета.

Потенциал крупнейшего предприятия Тверской области чрезвычайно важен для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона.

В настоящее время Калининская АЭС обеспечивает 70% суммарного объема выработки электроэнергии Тверской области, 18,5% - товарной продукции региона и 99% промышленного производства Удомельского округа.

В рамках реализации программ по благотворительности предприятие поддерживает учреждения культуры и образования, социальной сферы, общественные объединения.

В 2016 году помощь от Калининской АЭС получили 30 организаций и учреждений, 140 особо нуждающихся человек. Всего на благотворительную деятельность станция направила 19,5 миллионов рублей.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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Метки: каэс Калининснкая атомная станция
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