Калининская АЭС перечислила за 2016 год порядка 4,8 млрд рублей в бюджеты разных уровней

Сумма налогов и сборов, перечисленных по месту нахождения Калининской атомной станции (г. Удомля, филиал Концерна «Росэнергоатом» ) в бюджеты разных уровней за 2016 год, составила 4 млрд 791 млн 206 тыс рублей.

Сумма налогов и сборов, перечисленных по месту нахождения Калининской атомной станции (г. Удомля, филиал Концерна «Росэнергоатом» ) в бюджеты разных уровней за 2016 год, составила 4 млрд 791 млн 206 тыс рублей.

Основная их часть - 4 млрд 648 млн 429 тыс направлена в бюджет Тверской области. В казну Удомельского городского округа поступило 137 млн 685 тыс рублей - это порядка 20% от общего объема бюджета.

Потенциал крупнейшего предприятия Тверской области чрезвычайно важен для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательност и региона.

В настоящее время Калининская АЭС обеспечивает 70% суммарного объема выработки электроэнергии Тверской области, 18,5% - товарной продукции региона и 99% промышленного производства Удомельского округа.

В рамках реализации программ по благотворительно сти предприятие поддерживает учреждения культуры и образования, социальной сферы, общественные объединения.

В 2016 году помощь от Калининской АЭС получили 30 организаций и учреждений, 140 особо нуждающихся человек. Всего на благотворительну ю деятельность станция направила 19,5 миллионов рублей.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС