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В Твери отремонтируют Морозовские казармы

В Твери отремонтируют Морозовские казармы - ТИА

8 февраля администрация Твери опубликовала на своём сайте постановление об утверждении краткосрочного плана реализации программы по капитальному ремонту общего имущества в МКД в Твери на 2017-2019 годы.

В 2017 году по программе отремонтируют 87 жилых многоквартирных домов, в которых проживают более 17 тысяч человек. Среди зданий, которые находятся в разных районах города, и знаменитые Морозовские казармы - дома 43, 47, 118 и 164 на территории двора Пролетарки 1907-1917 годов постройки, причём рабочий городок имеет статус памятника архитектуры.

На счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и регионального оператора на эти цели накоплены 387 858 044 рублей - средства собственников помещений. самая большая статья расходов - ремонт или замена лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт, на это уйдёт 111 173 710 рублей.

Полный список домов, которые будут отремонтированы в 2017 году, можно скачать здесь.

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Метки: программа капитального ремонта многоквартирных домов морозовские казармы морозовский городок администрация твери
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Комментарии (11)

  • Whois 
    В который раз?
    09.02.2017 17:52
    0 | 1

    • serzhnosov92 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      09.02.2017 19:00
      0 | 0

  • БАХИТ 2015 
    Очередной отмыв бабла!
    09.02.2017 18:01
    0 | 1

  • kudimov 
    А мне интересно другое - со времен фабриканта Морозова делали в них капитальный ремонт?
    09.02.2017 18:02
    0 | 3

    • Proletary 
      В 70, что на фото, насколько помню в 84 году.
      09.02.2017 18:12
      0 | 1

  • Proletary 
    Если в казармах на Пролетарке лифты поменяют, я в МГЕР вступлю. Запомните этот твит.
    09.02.2017 18:14
    0 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      А не поздно будет? Думаю, к тому времени придется вступать в Молодую Гвардию Объединенного Марса...
      09.02.2017 19:10
      0 | 1

  • Tverich 
    Молодцы тверичи, носили-носили свои копеечки кровные в фонд капремонта - получите - на них теперь бомжатники будут ремонтировать. А ваш дом - только в следующем тысячелетии - спасибо партии родной.
    09.02.2017 18:19
    0 | 0

  • Proletary 
    http://www.afanasy.biz/news/tverdum/?month=9&year=2009&ELEMENT_ID=31750
05.07.2011 | Расселение аварийных «морозовских казарм» в Твери начнется в ближайшие два года
 Владимир Бабичев встретился с активистами Двора Пролетарки. В ходе обсуждения проблем Морозовского городка принято решение: переселение жильцов общежитий в муниципальный фонд начнется в течение одного-двух лет.
    09.02.2017 18:23
    0 | 0

  • VoToN 
    Хм... так вот же они - здания в которые можно уместить всех чиновников города. Я уверен, многие жители даже вещи помогут забесплатно перевезти :)))
    09.02.2017 18:32
    0 | 2

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Решеток нету, но за 300 лимонов можно проапгрейдить..
      09.02.2017 19:13
      0 | 0
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