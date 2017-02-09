В Твери отремонтируют Морозовские казармы

8 февраля администрация Твери опубликовала на своём сайте постановление об утверждении краткосрочного плана реализации программы по капитальному ремонту общего имущества в МКД в Твери на 2017-2019 годы.

В 2017 году по программе отремонтируют 87 жилых многоквартирных домов, в которых проживают более 17 тысяч человек. Среди зданий, которые находятся в разных районах города, и знаменитые Морозовские казармы - дома 43, 47, 118 и 164 на территории двора Пролетарки 1907-1917 годов постройки, причём рабочий городок имеет статус памятника архитектуры.

На счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и регионального оператора на эти цели накоплены 387 858 044 рублей - средства собственников помещений. самая большая статья расходов - ремонт или замена лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт, на это уйдёт 111 173 710 рублей.

Полный список домов, которые будут отремонтированы в 2017 году, можно скачать здесь.