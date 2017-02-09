Из-за реконструкции моста на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна изменена схема движения

В 2016 года в Краснохолмском районе Тверской области началась реконструкция моста через реку Лойка. Объект расположен на 195-м километре региональной автодороги первого класса «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

Подрядная организация ООО «ТВ-Регион» уже сделала временную объездную дорогу с покрытием из железобетонных плит. Затем реконструируемый мост был закрыт, а движение транспорта и пешеходов – перепущено на временное сооружение, установлены соответствующие дорожные знаки. Скорость движения транспорта на данном участке ограничена до 40 километров в час.

Согласно контракту, реконструкция моста через реку Лойка завершится осенью 2017 года.

Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области призывает водителей транспортных средств быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения,сообщает ГКУ «Дирекция ТДФ»