На празднике «Physica, лирики и чай» можно будет послушать познавательные лекции и попробовать "азотное" мороженое

12 февраля в Тверском госуниверситете пройдет традиционное мероприятие «Physica, лирики и чай», посвященное Дню российской науки. С 12:00 до 17:00 в 3 корпусе ТвГУ (Садовый пер., 35) участников ждёт уникальная и познавательная программа.

Молодые учёные на лекциях затронут вопросы освоения космоса, особенности нанонауки в современном мире, перспективы развития аддитивных технологий и ряд других тем. На мастер-классах вы сможете напечатать на 3D принтере отсканированный в реальном времени объект, научитесь заваривать ароматный кофе и многое другое.

На протяжении всего мероприятия будет работать зона кофе-брейка, зона виртуальной реальности, все желающие смогут «порисовать» 3D-ручками, поучаствовать в лотерее и попробовать «азотное» мороженое.

«Physica, лирики и чай» - это научно-популярные лекции:

12:40-13:20 Смирнов И. «Тверская область сегодня» 13:30-14:10 Коробейничева О. «Жизнь за пределами Земли» 14:20-15:00 Васильев С. «Удивительный наномир вокруг нас!» 15:10-15:50 Захарчев И. «Проблемы и прогнозы развития отрасли аддитивных технологий в производстве» 16:00-16:40 Суханов А. «Продуктивность»

«Physica, лирики и чай» - это мастер-классы:

12:40-13:20 Арутюнян А. «Методы сканирования и Fusion360» 13:30-14:10 Саранова Ю. «Личное продвижение. 5 советов на каждый день!»

12:40-14:10 Рожков М. «Китайская чайная культура» 14:20-15:50 Кузнецов В. «Джезва. Создание авторского напитка!»

Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ.