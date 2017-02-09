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На празднике «Physica, лирики и чай» можно будет послушать познавательные лекции и попробовать "азотное" мороженое

09 Февраля 2017 09:31
Автор: TIA

12 февраля в Тверском госуниверситете пройдет традиционное мероприятие «Physica, лирики и чай», посвященное Дню российской науки. С 12:00 до 17:00 в 3 корпусе ТвГУ (Садовый пер., 35) участников  ждёт уникальная и познавательная программа.

Молодые учёные на лекциях затронут вопросы освоения космоса, особенности нанонауки в современном мире, перспективы развития аддитивных технологий и ряд других тем. На мастер-классах вы сможете напечатать на 3D принтере отсканированный в реальном времени объект, научитесь заваривать ароматный кофе и многое другое.

На протяжении всего мероприятия будет работать зона кофе-брейка, зона виртуальной реальности, все желающие смогут «порисовать» 3D-ручками, поучаствовать в лотерее и попробовать «азотное» мороженое.

«Physica, лирики и чай» - это научно-популярные лекции:

12:40-13:20

Смирнов И. «Тверская область сегодня»

13:30-14:10

Коробейничева О. «Жизнь за пределами Земли»

14:20-15:00

Васильев С. «Удивительный наномир вокруг нас!»

15:10-15:50

Захарчев И. «Проблемы и прогнозы развития отрасли аддитивных технологий в производстве»

16:00-16:40

Суханов А. «Продуктивность»

«Physica, лирики и чай» - это мастер-классы:

12:40-13:20

Арутюнян А. «Методы сканирования и  Fusion360»

13:30-14:10

Саранова Ю. «Личное продвижение. 5 советов на каждый день!»

12:40-14:10

Рожков М. «Китайская чайная культура»

14:20-15:50

Кузнецов В. «Джезва. Создание авторского напитка!»

Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ.

 

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Метки: «physica лирики и чай» твгу тверской университет
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