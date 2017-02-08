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8 февраля - День российской науки

08 Февраля 2017 20:33
Автор: TIA

Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой в 1724 году. В целом по стране насчитывается около 3,5 тысяч организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Научное сообщество Тверской области представлено 36 учреждениями. В регионе около 2,5 тысяч докторов и кандидатов наук, аспирантов, сообщает Правительство Тверской области

Созданию условий для развития научной и инновационной деятельности на территории Верхневолжья способствует реализация программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы. Финансирование этого направления в прошлом году составило 1,2 млн рублей.

Кроме того, действует система предоставления грантов за счёт средств федерального и областного бюджетов в сотрудничестве с Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом Бортника. Общая сумма, которую направили из бюджета региона на реализацию самых перспективных тверских проектов в 2016 году — более 1 млн рублей. Такой же объём средств выделяется на условиях софинансирования из фондов. Грантовая поддержка по этой системе продолжится и в текущем году.

Разработки тверских учёных традиционно получают награды всероссийских и международных научных конкурсов и форумов, что подтверждает научный и инновационный потенциал региона. Так, по итогам Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» представители Тверской области завоевали 7 медалей.

Потенциал тверских деятелей, а также федеральных научных институтов должен быть задействован в развитии Верхневолжья, убежден Губернатор Игорь Руденя

 

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Метки: 8 февраля День российской науки
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Комментарии (5)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Святое дело, годовщина.. Молебен надо зафигачить.
    08.02.2017 20:39
    0 | 5

  • horton 
    Анекдот:
Наконец-то российские учёные нашли ответы на извечные российские вопросы: "Кто виноват? - только не я!" и "Что делать? - давайте деньги".
    08.02.2017 20:46
    0 | 3

  • pessimist 
    Когда Петр I создавал Академию наук в лохматом 1724 году, то мог ли он предположить, что в 2017 году тверской профессор по фамилии Макарян разработает лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники. С праздником Вас, господин профессор Макарян!
    08.02.2017 21:37
    0 | 4

    • -GIP- 
      Надо попробовать эти капли Рудени закапать, мож рейтинг ваще в космос взлетит
      08.02.2017 21:41
      0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Характерно, что именно в этот день мы узнали про ветеринара с его "чудо" препаратом. Совпадение?)
    08.02.2017 22:14
    0 | 3
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