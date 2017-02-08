В канун Дня всех влюблённых тверичанам покажут в последний раз спектакль «Кожа Элизы»

12 февраля в 16:00 в Славянском зале библиотеки Горького, в канун Дня всех влюбленных, студия «Знаки сезонников» покажет легендарный спектакль «Кожа Элизы». Это будет один из последних показов перед снятием постановки с репертуара. Премьера состоялась в библиотеке в 2009 году.

«Кожа Элизы» – моноспектакль Лёши Зинатулина, получивший единодушное признание публики, критиков и коллег по сцене. Уникальную атмосферу этой постановки подтверждают десятки показов в разных городах, множество фестивалей и всегда полные залы. Актёр использует весь арсенал театральных средств - от традиционных масок до видеозарисовок.

Кароль Фрешетт, канадская актриса и драматург, написала «Кожу Элизы» на основе встреч с жителями Брюсселя и их откровенных рассказов. Сюжет пьесы – это несколько историй о любви немолодой, одинокой дамы, страдающей от собственной бесчувственности. Обросшая, словно второй кожей, серой безликостью своего существования, главная героиня ищет рецепт для самообновления, пробуждения давно забытых чувств и эмоций. Ее сердце, высохшее без притока новых живительных впечатлений, ждет пробуждения. Но как впустить в него этот огромный, чудный, яркий мир, если у него на пути стоит труднопреодолимая преграда – загрубевшая, многослойная, долгими годами наращиваемая «кожа»?

Один актер и десять историй о любви… Чувственная, страстная, грустная, завораживающая, шокирующая, нежная, горькая, фееричная… У каждого в жизни была своя, уникальная, история любви. Тем и притягательна эта пьеса, что каждый может найти в ней отклик своим переживаниям, своей love-story.

Вход свободный. Спектакль рекомендован для зрителей старше 18 лет.