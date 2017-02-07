Из-за морозов на трассе М-9 в Тверской области спасатели развернули пункт обогрева

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха спасатели Верхневолжья развернули мобильный пункт обогрева на 224 км ФАД М-9 «Балтия» Ржевского района.

Главное управление МЧС России по Тверской области и Тверская территориальная подсистема РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность».

Пункт обогрева работает в круглосуточном режиме. В нем есть горячая еда и напитки, необходимое медицинское оборудование, медицинская доврачебная помощь, предоставляется возможность для временного размещения участников дорожного движения.

Также круглосуточно дежурят шесть оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов: 3 группы на М-9 «Балтия», 3 - на М-10 «Россия».