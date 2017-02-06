В Твери будут судить кредитного консультанта, которая набрала "липовых" кредитов на 2 800 000 рублей

С января по апрель 2013 года 31-летняя женщина занимала в одном из банков Твери должность, связанную с потребительским кредитованием. Она оформила потребительские кредиты на своих родителей на сумму около 900 000 рублей, не поставив их в известность. Деньги она потратила, хотя понимала, что не сможет рассчитаться по кредитам.

Также женщина имела доступ к персональным данным клиентов банка, ранее получавших кредит. Для совершения преступления привлекла в качестве пособников двух своих знакомых, также занимавших должности, связанные с потребительским кредитованием в других банках города Твери и оформила кредиты на подставных лиц, используя их персональные данные.

В последующем, заведомо понимая, что не сможет рассчитываться по кредитам, распорядилась 2 800 000 рублей по своему усмотрению.

Прокуратура Центрального района Твери утвердила обвинительное заключение в отношении трёх жительниц города Твери в совершении мошенничества, уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

