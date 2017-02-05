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Более 15 тысяч человек посетили тверские Центры здоровья за год

05 Февраля 2017 09:14
Автор: TIA

В 2016 году центры здоровья Тверской области приняли 15,4 тысяч пациентов, из них 2 773 – дети.  Первичных посещений Центров здоровья в 2016 году было 12 281, повторных – 3 120. Доля повторных посещений центров здоровья среди взрослых пациентов выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.

По результатам проведенных обследований в 2016 году 5 124 пациентов признаны полностью здоровыми. У остальных в ходе обследования были выявлены избыточная масса тела, повышение уровня холестерина и сахара крови.
В Тверской области семь  Центров здоровья.

Министерства здравоохранения Тверской области сообщает, что для раннего предупреждения развития хронических неинфекционных заболеваний (наиболее распространенные из них – сахарный диабет, инсульт, инфаркт) в Центрах проводится комплексное скриннинговое обследование состояния здоровья, направленное на выявление факторов риска развития заболеваний. Обследование включает в себя снятие электрокардиограммы, диагностику состава тела человека (биоимпедансметрия), анализ крови на сахар и холестерин, измерение объема легких (спирография).

Взрослые центры здоровья работают на базе Областного клинического кардиологического диспансера, а также Вышневолоцкой, Кашинской, Конаковской и Ржевской районных больницах, детские – на базе Тверской городской детской клинической больнице №3 и Нелидовской районной больницы.
 

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Метки: центры здоровья тверская область
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