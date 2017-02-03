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Экс-начальнику УГИБДД Валерию Кучерявых и его бывшей супруге ужесточили приговор: поселение сменили на колонию общего режима

Экс-начальнику УГИБДД Валерию Кучерявых и его бывшей супруге ужесточили приговор: поселение сменили на колонию общего режима - ТИА
03 Февраля 2017 15:03
Автор: TIA

В Тверском областном суде вновь рассмотрели апелляционную жалобу Валерия Кучерявых и его бывшей супруги.  Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Центрального районного суда Твери от 28 марта 2016 года в отношении Кучерявых и Польшиковой. Тогда их признали виновными в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кучерявых был осужден на три года колонии общего режима, Польшикова также получила три года общего режима. Кроме того, бывшие супруги обязаны были возместить ущерб в 5,8 миллионов рублей, причиненный Главному управлению региональной безопасности.

Однако 16 августа прошлого года приговор смягчили - им срезали сроки и колонию заменили на поселение. Уголовное дело было переквалифицировано и статья звучала так «Пособничество в совершении мошенничества. Поскольку данное преступление отнесено к категории средней тяжести и предусматривает максимально возможное наказание в виде лишения свободы в два раза меньше, чем санкция по прежней статье, Кучерявых было назначено другое наказание – уже в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев, Польшиковой - в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.

Но, апелляционная инстанция Тверского областного суда дело заново рассмотрела и оставила без изменения первый приговор. Таким образом, Валерий Кучерявых и Марина Польшикова отправятся отбывать наказание в колонии общего режима.

- Кроме того, с Кучерявых В.В. и Польшиковой М.Г. в солидарном порядке взыскано в пользу Тверской области в лице Главного управления региональной безопасности Тверской области в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок рублей, - сообщает Нина Туманова, пресс-секретарь областного суда.

Напомним,  с января по июль 2011 года тогда ещё супруги Кучерявых и Польшикова (гендиректор ООО «Воск-авто») представляли в управление региональной безопасности области заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Воск-авто» расходов на эвакуацию транспортных средств на территории города Твери и о наличии оснований для выплаты субсидий. За указанный период в ООО «Воск-авто» под видом субсидий поступили бюджетные средства на сумму 5 824 840 рублей, которыми супруги-обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Из материалов уголовного дела следует, что Кучерявых заставлял командира 1-го ОБ ДПС Шамрило, в подчинении которого находились инспекторы ДПС, ежесуточно составлять и передавать представителям ООО «ВОСК-АВТО» не менее 20 протоколов о задержании транспортных средств за административные правонарушения вне зависимости от наличия на это законных оснований. И сам следил за беспрекословным выполнением требования. Требование было исполнено путем составления инспекторами ДПС за первое полугодие 2011 года 3 тысячи 957 протоколов за задержание транспортных средств.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено 1565 свидетелей, проведен ряд экспертиз, в том числе более 100 судебных почерковедческих. Объем материалов уголовного дела составил более 134 томов. Приговор судья зачитывала в течение нескольких дней.

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Метки: апелляционная жалоба апелляционная инстанция валерий кучерявых польшикова воск авто мошенничество
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Комментарии (10)

  • Beqbmak 
    хватит уж издеваться на дедом...
    03.02.2017 15:19
    7 | 1

    • ManhattaN 
      а То что дед издевался над подчиненными это нормально?получает по заслугам!!!!
      03.02.2017 15:28
      0 | 7

    • Судья 
      да, слышал тот еще гнус был
      03.02.2017 15:52
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    А не ..р жаловаться. Сидели бы себе тихо да скромно, глядишь и на свободе с "чистой" совестью уже были бы.
    03.02.2017 15:24
    0 | 11

    • FILIN 
      Именно, Крот)). Опять жадность усугубила ситуацию.
      03.02.2017 15:43
      0 | 2

  • JKTU 
    Лавры Наполеона сгубили "настоящего полковника".
    03.02.2017 15:49
    0 | 2

  • romich 
    Доапеллировались
    03.02.2017 16:19
    1 | 2

  • JKTU 
    На что рассчитывали, подавая апелляцию? Неужели думали соскочить?. Соглашусь с Кротом на 100 % - сидели бы уж  как мышь под веником.
    03.02.2017 16:39
    1 | 1

    • Mike_V 
      Апелляцию подавал прокурор ... По этому, суд и смог ужесточить наказание. Если бы апелляцию подавали подсудимые, то у суда не было бы права ужесточать положение осужденных.
      03.02.2017 16:53
      0 | 0

  • abeltv 
    Странно, что не отменили приговоры и не наградили этих мошенников. Интересно, а закупки для нужд ГИБДД  и УВД а/м Ford через ВОСК-авто будут проверять? С законностью в этих закупках тоже не всё в порядке, да и суммы откатов там в разы больше...
    03.02.2017 16:44
    0 | 1
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