Экс-начальнику УГИБДД Валерию Кучерявых и его бывшей супруге ужесточили приговор: поселение сменили на колонию общего режима

В Тверском областном суде вновь рассмотрели апелляционную жалобу Валерия Кучерявых и его бывшей супруги. Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Центрального районного суда Твери от 28 марта 2016 года в отношении Кучерявых и Польшиковой. Тогда их признали виновными в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кучерявых был осужден на три года колонии общего режима, Польшикова также получила три года общего режима. Кроме того, бывшие супруги обязаны были возместить ущерб в 5,8 миллионов рублей, причиненный Главному управлению региональной безопасности.

Однако 16 августа прошлого года приговор смягчили - им срезали сроки и колонию заменили на поселение. Уголовное дело было переквалифицировано и статья звучала так «Пособничество в совершении мошенничества. Поскольку данное преступление отнесено к категории средней тяжести и предусматривает максимально возможное наказание в виде лишения свободы в два раза меньше, чем санкция по прежней статье, Кучерявых было назначено другое наказание – уже в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев, Польшиковой - в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.

Но, апелляционная инстанция Тверского областного суда дело заново рассмотрела и оставила без изменения первый приговор. Таким образом, Валерий Кучерявых и Марина Польшикова отправятся отбывать наказание в колонии общего режима.

- Кроме того, с Кучерявых В.В. и Польшиковой М.Г. в солидарном порядке взыскано в пользу Тверской области в лице Главного управления региональной безопасности Тверской области в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок рублей, - сообщает Нина Туманова, пресс-секретарь областного суда.

Напомним, с января по июль 2011 года тогда ещё супруги Кучерявых и Польшикова (гендиректор ООО «Воск-авто») представляли в управление региональной безопасности области заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Воск-авто» расходов на эвакуацию транспортных средств на территории города Твери и о наличии оснований для выплаты субсидий. За указанный период в ООО «Воск-авто» под видом субсидий поступили бюджетные средства на сумму 5 824 840 рублей, которыми супруги-обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Из материалов уголовного дела следует, что Кучерявых заставлял командира 1-го ОБ ДПС Шамрило, в подчинении которого находились инспекторы ДПС, ежесуточно составлять и передавать представителям ООО «ВОСК-АВТО» не менее 20 протоколов о задержании транспортных средств за административные правонарушения вне зависимости от наличия на это законных оснований. И сам следил за беспрекословным выполнением требования. Требование было исполнено путем составления инспекторами ДПС за первое полугодие 2011 года 3 тысячи 957 протоколов за задержание транспортных средств.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено 1565 свидетелей, проведен ряд экспертиз, в том числе более 100 судебных почерковедческих. Объем материалов уголовного дела составил более 134 томов. Приговор судья зачитывала в течение нескольких дней.