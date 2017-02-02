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На трассе М-10 в Вышнем Волочке федеральные дорожники установят пять светофоров

02 Февраля 2017 14:07
Автор: TIA

Один транспортный и четыре пешеходных светофорных объекта будут построены в этом году на участке федеральной дороги М-10 в Вышнем Волочке Тверской области.

- Проект реализуется в соответствии комплексным планом по снижению очагов аварийности, принятым две недели назад. Он предусматривает проведение капитальных ремонтов мостов, строительство светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов Г- образными опорами, установку дорожных знаков,- сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Работы по строительству светофорных объектов начнутся в апреле 2017 года и завершатся в конце июля. За это время федеральные дорожники смонтируют транспортный светофор на 298-ом км трассы М-10 в месте примыкания региональной автодороги, ведущей на Бежецк и Удомлю.

Пешеходные светофоры установят на 296-ом, 298-ом, 302-ом, 303-ем километрах трассы. Они будут располагаться в местах сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, «привязанных» к социально значимым объектам – детскому саду №3 и школе № 10, администрации Вышневолоцкого района и жилому сектору по ул. Веницианова, Дому детского творчества и оздоровительному комплексу «Волжанин», школе №13 и детскому саду №14.

Все новые светофорные объекты предполагается оснастить сверхъяркими светодиодами, обеспечивающими видимость сигнала с расстояния 1 км, а пешеходные - кнопкой вызова. В местах их установки рядом с образовательными учреждениями федеральные дорожники нанесут горизонтальную дорожную разметку, дублирующую дорожные знаки «Дети» и ограничение максимальной скорости движения.

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Метки: М-10 в Вышнем Волочке новые светофоры
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Комментарии (17)

  • hell 
    Их тоже обязательно освятить!
    02.02.2017 14:17
    1 | 5

    • Proletary 
      И сделать платными.
      02.02.2017 17:55
      0 | 0

      • natgubova 
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        03.02.2017 02:53
        0 | 0

    • serezhafedorov2018 
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      03.02.2017 02:00
      0 | 0

  • horton 
    Лишь бы на пользу...
Только не очень представляю как будут сочетаться одновременно на  298-ом км транспортный и пешеходный светофоры??
    02.02.2017 14:18
    0 | 2

    • Vargas 
      На пересечении с какой улицей этот 298 км в ВВ? И где бы ( на каком ресурсе) найти эти км отметки на картах?
      02.02.2017 16:00
      0 | 1

      • horton 
        А Вы с какой целью интересуетесь?
Я отметила этот поворот на Удомлю на 298 км красненьким...
        Прикрепленные изображения:
        02.02.2017 16:20
        0 | 1

      • pitj 
        Попробуйте здесь - geo.indorsoft.ru/geoext/?1l9ZoBn
Ресурс удобный наличием километровых знаков на ряде федеральных дорог.
Данные могли устареть, но не сильно.Альтернативы или для проверки - яндекс панорамы и/или гугл карты/земля.
        02.02.2017 18:33
        0 | 0

    • Фартовый 
      horton, ты там работаешь что ли? думаешь, клиенты не будут тормозить?
      02.02.2017 16:19
      4 | 0

      • horton 
        А Вы, уважаемый, с какой целью зарегистрировались?
        02.02.2017 16:21
        0 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Не обращайте внимания. Это тролль опять воскрес. Через день-другой забанят.
          02.02.2017 16:54
          0 | 4

  • bublik 
    а умерить жадность ротенбергов и снизить плату за м-11, не решит проблему? или это из области фантастики?
    02.02.2017 14:30
    0 | 6

  • NPC 
    Обожаю светофоры на федеральной трассе. ТРАССЕ еще раз выделю это слово.
    02.02.2017 16:53
    0 | 0

  • pitj 
    Планы и решения поддерживаю.. 
По моему мнению, светофорные объекты эффективнее бестолковых бегающих/моргающих знаков и моргания слепящим желтыми фонариками, да и то установленных через один/другой переход.
Считаю, что вообще на М-10 следует исключить нерегулируемые пешеходные переходы в одном уровне. Светофор по циклу или вызову пешехода вполне недорогое решение проблемы прерывания и калечения жизней.
    02.02.2017 18:46
    0 | 0

  • flam_47 
    Был один знаменитый на всю РФ светофор,теперь будет 6,и это лишь потому что никто не пользуется платным  участком трассы м11, изощренно однако принуждают
    02.02.2017 21:50
    0 | 1

  • USSR 
    Всех на платку! В МСК знаков 60 понавешали, в Волочке светофоров. 
Только вот с объектами хрень какая-то. 10 Школа находится в полукилометре от трассы и там светофор, 4 школа прям на трассе, дети через переход постоянно одни бегают - здесь все норм
    02.02.2017 22:13
    0 | 0

    • horton 
      10-я школа - просто ориентир. Там светофор нужен из-за большого жилого микрорайона возле данного участка трассы...
      02.02.2017 22:35
      0 | 0
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