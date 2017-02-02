На трассе М-10 в Вышнем Волочке федеральные дорожники установят пять светофоров

Один транспортный и четыре пешеходных светофорных объекта будут построены в этом году на участке федеральной дороги М-10 в Вышнем Волочке Тверской области.

- Проект реализуется в соответствии комплексным планом по снижению очагов аварийности, принятым две недели назад. Он предусматривает проведение капитальных ремонтов мостов, строительство светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов Г- образными опорами, установку дорожных знаков,- сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Работы по строительству светофорных объектов начнутся в апреле 2017 года и завершатся в конце июля. За это время федеральные дорожники смонтируют транспортный светофор на 298-ом км трассы М-10 в месте примыкания региональной автодороги, ведущей на Бежецк и Удомлю.

Пешеходные светофоры установят на 296-ом, 298-ом, 302-ом, 303-ем километрах трассы. Они будут располагаться в местах сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, «привязанных» к социально значимым объектам – детскому саду №3 и школе № 10, администрации Вышневолоцкого района и жилому сектору по ул. Веницианова, Дому детского творчества и оздоровительному комплексу «Волжанин», школе №13 и детскому саду №14.

Все новые светофорные объекты предполагается оснастить сверхъяркими светодиодами, обеспечивающими видимость сигнала с расстояния 1 км, а пешеходные - кнопкой вызова. В местах их установки рядом с образовательными учреждениями федеральные дорожники нанесут горизонтальную дорожную разметку, дублирующую дорожные знаки «Дети» и ограничение максимальной скорости движения.