В Вышнем Волочке нашелся пропавший сутки назад 10-летний мальчик

16 января в СУ СКР от полиции поступило сообщение о пропаже 10-летнего мальчика. Известно, что в Вышнем Волочке утром ребенок ушел из дома на ул. Карла Маркса в школу и пропал. Местонахождение его неизвестно.

По данному факту проводилась доследственная проверка.Было установлено, что он и ранее неоднократно покидал свое место жительства и в 2015 году и в 2016-ом. После своего непродолжительного отсутствия он приходил сам домой или в школу, либо его находили сотрудники полиции в подъездах, на чердаках домов, в магазинах.

Как сообщили ТИА в СУ СКР по Тверской области, 17 января ребенка нашли. Мальчик гулял на ул. Рабочая. Данных о криминальном характере исчезновения несовершеннолетнего не имеется.

