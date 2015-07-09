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В новогодние праздники персонал Тверьэнерго работал в 40-градусный мороз

В новогодние праздники персонал Тверьэнерго работал в 40-градусный мороз - ТИА
17 Января 2017 10:07
Автор: TIA

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» обеспечил надежное электроснабжение Тверской области в период с 1 по 9 января 2017 года. В условиях резкого перехода от плюсовых значений температуры к минусовым на территории региона имел место ряд локальных отключений электроэнергии, однако все перебои в электроснабжении были ликвидированы энергетиками филиала в максимально сжатые сроки. сообщает ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Погодные условия в период праздничных каникул были сложными. В Новый год Тверская область вошла с устойчивой оттепелью, которая 2 января сменилась сильным морозом. Благодаря слаженным действиям, энергетикам Тверьэнерго удалось избежать серьезных перебоев в подаче электроэнергии даже при аномально низкой для средней полосы температуре воздуха.

В регионе произошел ряд локальных обесточений, которые не носили массовый характер. Среднее время восстановления электроснабжения по региону составило 3 часа 17минут. Стоит обратить внимание, что персонал филиала работал на открытом воздухе при температуре достигающей минус 35 градусов.

- Технический блок тверского филиала МРСК Центра провел большую подготовительную работу перед длительными новогодними каникулами, что помогло персоналу филиала достойно справиться с неприятными погодными сюрпризами, — пояснил Александр Чумаченко, первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Персоналом, в том числе с привлечением руководящего состава, было организовано дежурство на протяжении всей праздничной недели, Центр управления сетями в постоянном режиме осуществлял контроль текущей ситуации. Был сформирован аварийный резерв, парк передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ), проведены необходимые инструктажи.

 

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Метки: тверьэнерго новогодние праздники морозы Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
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Комментарии (16)

  • ckfdf_nhele 
    что-то зачастили руководители инфраструктурных предприятий города и области с исполнением сиротских песен. Неужели и мрсковскому руководству уголовные дела корячатся?
    17.01.2017 10:26
    0 | 8

  • dsmile 
    Да многие работают на холоде, и нормально,а где 40 градусный мороз то был?
    17.01.2017 10:41
    1 | 5

    • ChsZ 
      Кое-где по ночам температура действительно опускалась до -36. До -40, видимо, округлили для пущего драматизма.

Работали, а что делать? Работа ведь такая. Расскажите это жителям северных регионов нашей страны, насмешите их тем, что у нас был мороз -30 и кто-то, оказывается, работал. Там в такую погоду дети на улицах гуляют как ни в чем не бывало.
      17.01.2017 10:58
      0 | 8

      • merkproekt 
        Максатиха -43
        17.01.2017 11:46
        1 | 3

      • mednoe521 
        Медное, у Тверцы -39 гр.
        17.01.2017 20:30
        0 | 0

  • Whois 
    Дык разве только они работали в мороз. Все работали, у кого были рабочие дни.
Я вот не работал, но отдыхал при -40. Тоже знаете ли не легко. Не на пляже.
    17.01.2017 11:14
    0 | 11

  • BARBAdos 
    ну че, медаль наверное давать надо...
    17.01.2017 11:20
    0 | 5

  • ДеД 
    Я верю в 40 градусов...
    17.01.2017 11:23
    0 | 5

    • ckfdf_nhele 
      Сибирская 43 была.
      17.01.2017 11:30
      0 | 3

      • Whois 
        45!
        17.01.2017 12:17
        0 | 5

      • Proletary 
        Есть вещи, которые нельзя забывать!
        Прикрепленные изображения:
        17.01.2017 12:18
        0 | 4

        • ckfdf_nhele 
          Да, точно, и в составе только спирт и вода, без всякого уксуса и соли.
          17.01.2017 13:33
          0 | 0

          • horton 
            "Следствие ведут знатоки"... ☺
            17.01.2017 14:50
            0 | 0

        • Житель подземелья 
          местная вроде еще была, "Зимушка" что ли называлась, от "Вереска", тоже 45%, если не изменяет память))
          17.01.2017 15:00
          0 | 1

          • Uylo_Yobannen 
            Только её не на "Вереске" гнали, а на бежецком "Алвисте". Моя любимая когда-то была.
            17.01.2017 22:41
            0 | 0

  • Инвалид 
    Плохо они работали если вчера вечером в Твери на СПБ. заставе в очередной раз отключали электроэнергию, одна радость на 20 минут
    17.01.2017 11:37
    0 | 9
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