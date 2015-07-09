В новогодние праздники персонал Тверьэнерго работал в 40-градусный мороз

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» обеспечил надежное электроснабжение Тверской области в период с 1 по 9 января 2017 года. В условиях резкого перехода от плюсовых значений температуры к минусовым на территории региона имел место ряд локальных отключений электроэнергии, однако все перебои в электроснабжении были ликвидированы энергетиками филиала в максимально сжатые сроки. сообщает ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Погодные условия в период праздничных каникул были сложными. В Новый год Тверская область вошла с устойчивой оттепелью, которая 2 января сменилась сильным морозом. Благодаря слаженным действиям, энергетикам Тверьэнерго удалось избежать серьезных перебоев в подаче электроэнергии даже при аномально низкой для средней полосы температуре воздуха.

В регионе произошел ряд локальных обесточений, которые не носили массовый характер. Среднее время восстановления электроснабжения по региону составило 3 часа 17минут. Стоит обратить внимание, что персонал филиала работал на открытом воздухе при температуре достигающей минус 35 градусов.

- Технический блок тверского филиала МРСК Центра провел большую подготовительную работу перед длительными новогодними каникулами, что помогло персоналу филиала достойно справиться с неприятными погодными сюрпризами, — пояснил Александр Чумаченко, первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Персоналом, в том числе с привлечением руководящего состава, было организовано дежурство на протяжении всей праздничной недели, Центр управления сетями в постоянном режиме осуществлял контроль текущей ситуации. Был сформирован аварийный резерв, парк передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ), проведены необходимые инструктажи.