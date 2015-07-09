tvernews.ru
10 января Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Большинство депутатов тверской горДумы проголосовали за отставку Андрея Петрова

Большинство депутатов тверской горДумы проголосовали за отставку Андрея Петрова - ТИА
10 Января 2017 17:58
Автор: TIA

Судьбу депутата Андрея Петрова думцы решали 10 января заочно: на заседание он не явился.
Причин досрочного прекращения обязанностей депутата, а по совместительству и заместителя председателя горДумы, как минимум, две, и обе веские: во-первых, представление прокуратуры о нарушении Петровым антикоррупционного законодательства, а во-вторых, его личное желание.

Скандал с доходами народного избранника выдался запоминающийся: Андрей Петров "забыл" внести в декларацию свои 120 тыс. рублей и 468 тыс. рублей супруги.

Депутаты в декабре прошлого года перевели Петрова на непостоянную основу, лишив зарплаты, сохранив за ним депутатство и заместительство Александра Корзина. Но прокуратуре этого показалось мало. Представитель ведомства назвал решение думцев "даже не полумерой, а четвертью меры: такие люди не должны занимать депутатские кресла в принципе".

9 января члены постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели представление прокуратуры и личное заявление Андрея Петрова о досрочном прекращении депутатских обязанностей и вынесли проект решения на суд остальных думцев. На заседании 10 января 25 думцев (а это большинство) отпустили коллегу с миром и без лишних вопросов и размышлений. Даже продажа сгоревшего муниципального здания у депутатов занимает больше эмоций.
 
Вдобавок Андрея Петрова вывели из состава всех постоянных комитетов, в которых он состоял. Исполнять полномочия Главы города Твери в случае его отсутствия, как это делал раньше Петров, теперь будет заместитель председателя Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.
 
Александр Корзин сказал на заседании, что работать с Андреем Алексеевичем было комфортно. "Он открытый человек, но иногда бывает резким". На вакантное место никто не придет, потому что он одномандатник.
 
Напомним биографию депутата. Андрей Петров родился 14 апреля 1965 года. Получил высшее образование в Калининском политехническом институте по специальности инженер-механик. 

С 1982 года - рабочий с-з «Ильинский». С 1990 - преподаватель в ТУ № 5, в 1991-1999 годах – руководитель, затем директор ЧП «Сандра», в 2012 году стал генеральным директором ООО «ТверьХолдинг». 14 октября 2012 года был избран депутатом Тверской городской Думы по избирательному округу № 14.

Являлся руководителем думской фракции партии «Единая Россия» и заместителем председателя Тверской городской Думы. Состоял в постоянном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике и комитете по местному самоуправлению и регламенту. 

На заседании также внесли первые изменения в бюджет Твери на 2017 год. Депутаты преголосовали за  увеличение расходной части бюджета на 8 миллионов, дабы поддержать профессиональный спорт.

Деньги получит профессиональная команда, которую выберут в результате конкурсных процедур. В качестве потенциального получателя называется некоммерческое партнёрство «Профессиональный хоккейный клуб». Учредителями партнерства являются государственное учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» и «Федерация хоккея Тверской области».

Из-за увеличения расходной части бюджета города на 8 миллионов увеличится и дефицит.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Алексей Петров тверская городская дума отставка
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    1. "...Корзин сказал..., что работать с Андреем Алексеевичем было комфортно." То есть, единственное о чём сожалеет Корзин-это утрата "комфортного" сослуживца? А то, что этот "комфортный" слуга народа по-существу коррупционер-воришка дедульке Корзину по фигу? 2. Чем от Петрова отличаются те депутатишки, которые, несмотря на протест прокурора, ранее "сохранили" его в ТГД? 3. Кругом одно ворьё. Иного вывода нет.
    10.01.2017 18:06
    0 | 7

  • sad 
    тема не раскрыта.
комфортно= "услужливо"? или всегда можно договориться?
    10.01.2017 18:25
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      По Корзину: Комфортно=рука руку моет=свой свояка видит...=одним миром мазаны=ворон ворону...
      10.01.2017 18:28
      0 | 2

      • sad 
        то есть выгодно)
        10.01.2017 19:40
        0 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    Ну допустим, одним свиным рылом в думе стало меньше, и что? Давайте посмотрим по сторонам - сейчас находятся под следствием или сидят 4 губернатора, 27 мэров и несколько олигархов, причем среди них подпольные генералы-Корейки. У Лопырева дома нашли миллиард, у Захарченко - восемь и еще 20 в Швейцарии. На их фоне наш Корзик с фотоаппаратом кажется каким-то пигмеем. Стыдно Александр Борисович! Вы позорите наш город!
    10.01.2017 18:39
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      ?
      Прикрепленные изображения:
      10.01.2017 18:51
      0 | 3

      • Krestvozdvidgenskii 
        Звонил я однажды по телефону Петрову. Ох, и жлоб!..а хитрый какой гад, даже не передать словами. Я и подумать не мог, что  человек с такой толстой рожей может быть таким хитрым, обычно толстяки добрые, а у этого подкожный жир для маскировки. Жаль, неизвестна настоящая подоплека его вылета из гордумы, в городе никто не верит, что дружка Корзина выгнали всего за каких-то полмиллиона, неуказанных в декларации. Кстати, тов. Васильев, сумма просто смешная. Владимир Абдуалиевич, если вы читаете эти строки, то знайте, про вас в городе говорят, что вы мелочный человек. Сумму могли хотя бы утроить или лучше учетверить. 
В этом году, надеюсь, и Корзин все-таки вылетит. Поди, жены уже соскучились, от любовного ожидания тают.
        10.01.2017 19:08
        0 | 2

  • protivvsex 
    вот интересно , кто Карабас - Барабас?
    10.01.2017 19:03
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

2017-01-04 18:28
121

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
56

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
51

Горячая вода в Южном откладывается до завтра

2017-01-07 20:58
46

А как вы провели январские каникулы?

2017-01-09 12:17
45

В Южном завершились работы на котельной

2017-01-07 14:33
37

Окоченевший мужчина в 40-градусный мороз на трассе на коленях умолял о помощи водителей

2017-01-09 17:12
35

Как «Гетц» чуть не влип в историю

2017-01-05 16:41
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100