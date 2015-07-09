Большинство депутатов тверской горДумы проголосовали за отставку Андрея Петрова



Причин досрочного прекращения обязанностей депутата, а по совместительству и заместителя председателя горДумы, как минимум, две, и обе веские: во-первых, представление прокуратуры о нарушении Петровым антикоррупционного законодательства, а во-вторых, его личное желание.



Скандал с доходами народного избранника выдался запоминающийся: Андрей Петров



Депутаты в декабре прошлого года перевели Петрова на непостоянную основу, лишив зарплаты, сохранив за ним депутатство и заместительство Александра Корзина. Но прокуратуре этого показалось мало. Представитель ведомства назвал решение думцев "даже не полумерой, а четвертью меры: такие люди не должны занимать депутатские кресла в принципе".



9 января члены постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели представление прокуратуры и личное заявление Андрея Петрова о досрочном прекращении депутатских обязанностей и вынесли проект решения на суд остальных думцев. На заседании 10 января 25 думцев (а это большинство) отпустили коллегу с миром и без лишних вопросов и размышлений. Даже продажа сгоревшего муниципального здания у депутатов занимает больше эмоций. Судьбу депутата Андрея Петрова думцы решали 10 января заочно: на заседание он не явился.Причин досрочного прекращения обязанностей депутата, а по совместительству и заместителя председателя горДумы, как минимум, две, и обе веские: во-первых, представление прокуратуры о нарушении Петровым антикоррупционного законодательства, а во-вторых, его личное желание.Скандал с доходами народного избранника выдался запоминающийся: Андрей Петров "забыл" внести в декларацию свои 120 тыс. рублей и 468 тыс. рублей супруги.Депутаты в декабре прошлого года перевели Петрова на непостоянную основу, лишив зарплаты, сохранив за ним депутатство и заместительство Александра Корзина. Но прокуратуре этого показалось мало. Представитель ведомства назвал решение думцев "даже не полумерой, а четвертью меры: такие люди не должны занимать депутатские кресла в принципе".9 января члены постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели представление прокуратуры и личное заявление Андрея Петрова о досрочном прекращении депутатских обязанностей и вынесли проект решения на суд остальных думцев. На заседании 10 января 25 думцев (а это большинство) отпустили коллегу с миром и без лишних вопросов и размышлений. Даже продажа сгоревшего муниципального здания у депутатов занимает больше эмоций. Вдобавок Андрея Петрова вывели из состава всех постоянных комитетов, в которых он состоял. Исполнять полномочия Главы города Твери в случае его отсутствия, как это делал раньше Петров, теперь будет заместитель председателя Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.

Александр Корзин сказал на заседании, что работать с Андреем Алексеевичем было комфортно. "Он открытый человек, но иногда бывает резким". На вакантное место никто не придет, потому что он одномандатник.

Напомним биографию депутата. Андрей Петров родился 14 апреля 1965 года. Получил высшее образование в Калининском политехническом институте по специальности инженер-механик. Андрей Петров родился 14 апреля 1965 года. Получил высшее образование в Калининском политехническом институте по специальности инженер-механик. С 1982 года - рабочий с-з «Ильинский». С 1990 - преподаватель в ТУ № 5, в 1991-1999 годах – руководитель, затем директор ЧП «Сандра», в 2012 году стал генеральным директором ООО «ТверьХолдинг». 14 октября 2012 года был избран депутатом Тверской городской Думы по избирательному округу № 14. Являлся руководителем думской фракции партии «Единая Россия» и заместителем председателя Тверской городской Думы. Состоял в постоянном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике и комитете по местному самоуправлению и регламенту.

На заседании также внесли первые изменения в бюджет Твери на 2017 год. Депутаты преголосовали за увеличение расходной части бюджета на 8 миллионов, дабы поддержать профессиональный спорт.