Большинство депутатов тверской горДумы проголосовали за отставку Андрея Петрова

Судьбу депутата Андрея Петрова думцы решали 10 января заочно: на заседание он не явился.
Причин досрочного прекращения обязанностей депутата, а по совместительству и заместителя председателя горДумы, как минимум, две, и обе веские: во-первых, представление прокуратуры о нарушении Петровым антикоррупционного законодательства, а во-вторых, его личное желание.
Скандал с доходами народного избранника выдался запоминающийся: Андрей Петров "забыл" внести
в декларацию свои 120 тыс. рублей и 468 тыс. рублей супруги.
Депутаты в декабре прошлого года перевели Петрова на непостоянную основу, лишив зарплаты, сохранив за ним депутатство и заместительство Александра Корзина. Но прокуратуре этого показалось мало. Представитель ведомства назвал решение думцев "даже не полумерой, а четвертью меры: такие люди не должны занимать депутатские кресла в принципе".
9 января члены постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели представление прокуратуры и личное заявление Андрея Петрова о досрочном прекращении депутатских обязанностей и вынесли проект решения на суд остальных думцев. На заседании 10 января 25 думцев (а это большинство) отпустили коллегу с миром и без лишних вопросов и размышлений. Даже продажа сгоревшего муниципального здания у депутатов занимает больше эмоций.
Вдобавок Андрея Петрова вывели из состава всех постоянных комитетов, в которых он состоял. Исполнять полномочия Главы города Твери в случае его отсутствия, как это делал раньше Петров, теперь будет заместитель председателя Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.
Комментарии (8)
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protivvsex
10.01.2017 19:03
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