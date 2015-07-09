В Твери из-за лопнувшей батареи закрылся второй детский сад

10 января ночью, в 4:00 из-за резкого перепада температуры воздуха в подсобном помещении на кухне детского сада №125 лопнула батарея. Аварию вовремя заметил один из сотрудников, в 6:00 вызвали на работу воспитателей, которые обзвонили родителей и рассказали о ЧП. Детей временно разместили в других дошкольных образовательных учреждениях - детсадах №№ 115, 131. Устранение повреждения займет один день, планируется, что уже 11 января 125-й садик будет работать.



Кроме того, продолжают ремонт системы отопления в саду №163, который закрылся 9 января. Здесь работы продлятся до конца недели, потому что проводят тщательную проверку электропроводки. Воспитанники сада на время работ посещают другое здание ДОУ в «Южном Д», однако согласились перевести детей только пять семей, остальные приняли решение оставить малышей дома.



В остальных детских садах и школах города усилили контроль за функционированием систем отопления, риск повреждения которых значительно возрос из-за резкого изменения погоды, сообщает

Управление информации администрации города Твери.