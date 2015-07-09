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В Твери из-за лопнувшей батареи закрылся второй детский сад

10 Января 2017 09:59
Автор: TIA

10 января ночью, в 4:00 из-за резкого перепада температуры воздуха в подсобном помещении на кухне детского сада №125 лопнула батарея. Аварию вовремя заметил один из сотрудников, в 6:00 вызвали на работу воспитателей, которые обзвонили родителей и рассказали о ЧП. Детей временно разместили в других дошкольных образовательных учреждениях - детсадах №№ 115, 131. Устранение повреждения займет один день, планируется, что уже 11 января 125-й садик будет работать.
 
Кроме того, продолжают ремонт системы отопления в саду №163, который закрылся 9 января. Здесь работы продлятся до конца недели, потому что проводят тщательную проверку электропроводки. Воспитанники сада на время работ посещают другое здание ДОУ в «Южном Д», однако согласились перевести детей только пять семей, остальные приняли решение оставить малышей дома.  
   
В остальных детских садах и школах города усилили контроль за функционированием систем отопления, риск повреждения которых значительно возрос из-за резкого изменения погоды, сообщает
Управление информации администрации города Твери.

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Метки: лопнула батарея детский сад 125 детский сад 163 нет отолпения детский сад закрыли происшествие в твери
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Комментарии (6)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Чё ж пишете, что заметил вовремя, когда уже лопнула батарея? Вот если бы он заметил, что батарея вот-вот лопнет и отогрел ее теплом своего тела, тогда было бы вовремя.
А лучше бы хоть разок копнули по-глубже - что за сотрудник детсада шарился в 4 утра и оставил дверь в подсобку открытой? Почему в других детсадах никто в это время по подсобкам не лазиит? Поди этот же шельмец, который ночью дверь не закрыл, и обнаружил, что в шесть утра лопнула батарея. Настоящий герой нашего времени. А может его собутыльник лазил, уборщица в четыре утра в подсобку за шваброй ходила, сквозняком дверь отворило и проч.
    10.01.2017 10:43
    3 | 2

    • Woody 
      Этот сотрудник - сторож. Что бы другие шельмецы из садика ничего не вынесли.
      10.01.2017 11:39
      0 | 4

      • Krestvozdvidgenskii 
         Вопрос в том, как узнали, что перепад параметров произошел в четыре утра? Наверное видеокамера сторожа/уборщицу/любовника засекла, ничего другого мне на ум не идет. А скорее всего, никакой камеры там и нету, перепад параметров в  четыре часа рассчитали арифеметически, кто-то прикинул (человек, звонивший сотрудникам в 6 утра), что батарею могло часа за два разморозить и отняв от шести два получил четыре. Шерлок Холмс отдыхает. 
99%, что детсад заморозил сторож
        10.01.2017 12:12
        0 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    Сколько еще садиков осталось в микрорайоне?
    10.01.2017 10:46
    0 | 1

    • Lilu 
      Д/с № 125 находится не в Южном, а в Заволжье.
      10.01.2017 10:50
      0 | 1

      • Krestvozdvidgenskii 
        Пресс-служба администрации города микрорайоны попутала? Я давно чувствовал, что там гуманитарии трудятся,- никто дорогу не запоминает и в пространстве не ориентируется.
        10.01.2017 10:52
        0 | 4
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