В Вышнем Волочке пьяный мужчина сжег чужой автомобиль

В полицию обратился 31-летний житель Вышнего Волочка. Он рассказал, что его автомобиль сгорел.

Прибывшие на место происшествия оперативники предположили, что транспортное средство было подожжено умышленно.

Сотрудники уголовного розыска установили, что поджог совершил ранее судимый 41-летний местный житель. Сделал это в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Злоумышленник допрошен, в содеянном сознался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.