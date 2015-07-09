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В Вышнем Волочке пьяный мужчина сжег чужой автомобиль

05 Января 2017 16:03
Автор: TIA

В полицию обратился 31-летний житель Вышнего Волочка. Он рассказал, что его автомобиль сгорел.

Прибывшие на место происшествия оперативники предположили, что транспортное средство было подожжено умышленно.

Сотрудники уголовного розыска установили, что поджог совершил ранее судимый 41-летний местный житель. Сделал это в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Злоумышленник  допрошен,  в содеянном сознался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Метки: поджог автомобиля поджег автомобиль
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Комментарии (5)

  • Vojdy 
    Видимо как и ZLO в Новый Год поругались.
Нехорошо это.
    05.01.2017 17:06
    0 | 2

    • horton 
      Нет... тогда было бы "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", а написано, что "из хулиганских побуждений"... 
Но Вы правы - нехорошо это...)
      05.01.2017 17:08
      0 | 2

      • Zorkiy 
        Тот случай, когда сочувствую беззащитному ТАЗику...
        05.01.2017 17:19
        0 | 0

  • ilich 
    А, если бы полицаи не предположили? То-то...
    Прикрепленные изображения:
    05.01.2017 18:34
    0 | 0

  • Бертран 
    Добрая новость.. Теперь висяков заметно убавится, повысится статус нашей полиции в глазах народных. Молодец!
    05.01.2017 18:43
    0 | 0
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