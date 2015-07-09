Пропавшая с 16 декабря студентка найдена

Сообщение о пропаже 15-летней девушки появилось в группе ВПСО «Сова» 30 декабря. Она уехала на учебу из родной деревни в Старицу и не вернулась.

Искали студентку две недели. Где она была, не сообщается. Волонтеры написали, что жительница Старицкого района нашлась – жива и здорова.