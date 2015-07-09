На 66-м году жизни умер Борис Полевода

Ещё 19 декабря он принимал поздравления с днём рождения. а в ночь на 4 января умер от сердечного приступа. Бориса Рафаиловича Полеводу знают очень многие тверичане, поскольку много лет он возглавлял Клуб авторской песни. Благодаря его стараниям в городе проходили замечательные концерты современных бардов и исполнителей. Также он был директором Верхневолжской летней школы авторской песни, проводимой в Старицком районе Тверской области, и руководил штабом фестиваля авторской песни Центральной России "Это моя песня".

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