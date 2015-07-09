"Братуха, да меня там ждут!" - объяснения пешехода, попавшего под машину в Торжке

Если верить записи видеорегистратора, то это ДТП произошло 2 января, около 23:14 в Торжке. Водитель заметил пешехода, который перебегал дорогу перед близко идущим автомобилем. Несмотря на экстренное торможение, всё же машина задела пешехода, но, очевидно, мужчина не пострадал - отделался испугом. Далее следует разговор пострадавшего и водителя. Пешеход уверяет, что всё нормально и объясняет своё поведением тем, что "Братуха, да меня там ждут!".

Видео опубликовано участником группы Вконтакте ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

ВИДЕО ДТП