В Тверской области на Рождество придёт мороз в 30 градусов

Как сообщает тверской гидрометцентр, с 4 по 9 января на территории Тверской области ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха будет существенно понижаться. Так, уже 5 января в течение суток ожидается -10...-15 град.,местами до -20. 6 января ночью -18...-23 град.,местами до -28 град., днем -15...-20 град. 7 и 8 января в ночные часы столбики термометров опустятся до -25,местами до -30 градусов, днём -15...-20.

Кроме сильных морозов, 5 января на территории области прогнозируется усиление восточного, северо-восточного ветра, отдельными порывами до 17 м/сек. Вечером 4 января и ночью 5 января в отдельных районах области будет сильный снег, метель. На дорогах - гололедица, местами снежные заносы .