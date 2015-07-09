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В Тверской области на Рождество придёт мороз в 30 градусов

В Тверской области на Рождество придёт мороз в 30 градусов - ТИА
04 Января 2017 18:34
Автор: TIA

Как сообщает тверской гидрометцентр, с 4 по 9 января на территории Тверской области ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха будет существенно понижаться. Так, уже 5 января в течение суток ожидается  -10...-15 град.,местами до -20. 6 января ночью -18...-23 град.,местами до -28 град., днем -15...-20 град. 7 и 8 января в ночные часы столбики термометров опустятся до -25,местами до -30 градусов, днём  -15...-20.

Кроме сильных морозов, 5 января на территории области прогнозируется усиление восточного, северо-восточного ветра, отдельными порывами до 17 м/сек. Вечером 4 января и ночью 5 января в отдельных районах области будет сильный снег, метель. На дорогах - гололедица, местами снежные заносы .

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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    Самое время и температура для проверки властей на прочность. В случае прорыва тепломагистрали, например...
    04.01.2017 19:39
    0 | 0

  • horton 
    Разнообразные какие новогодние каникулы в этом году: то дождь, то стужа...
    04.01.2017 20:18
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Плохое сочетание...Не все доживут до весны.
      04.01.2017 21:40
      0 | 1

      • horton 
        Да. Для тепломагистралей это особенно актуально...
        04.01.2017 21:55
        0 | 2

  • xyzz36 
    Ну все ! Готовьтесь
    04.01.2017 22:05
    0 | 0
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