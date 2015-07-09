В Тверской области застолье закончилось поножовщиной: подозреваемый пытался скрыться на автомобиле

3 января 2017 года в полицию обратилась жительница деревни Макариха Сонковского района Тверской области, которая сообщила о том, в ее доме произошло убийство. Краснохолмский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Оказалось, что 3 января супружеская пара со своим гостем из соседней деревни распивали алкоголь, между подозреваемым и потерпевшим вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил нож и ударил знакомого в грудь, после чего с места преступления скрылся на автомобиле. Раненый от полученной травмы скончался на месте преступления, сообщает УМВД по Тверской области.
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Калининскому району через два часа на 11 км автодороги Тверь-Бежецк остановили ВАЗ-21120 под управлением предполагаемого злоумышленника. Подозреваемого удалось задержать: это ранее судимый 38-летний житель Тверской области.
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