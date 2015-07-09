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Начинающий фаерщик сделал фантастические фото Твери в технике фризлайт

04 Января 2017 12:59
Автор: TIA

Фоторепортаж

Автор этих фантастических фотографий - Евгений Озеров. Он делал их в течение месяца на разных объектах как в Твери, так и за городом: в зимнем лесу, на Речном вокзале, на мостах и даже в заброшенном цеху бывшей фабрики имени Вагжанова. Чтобы сделать эти снимки в технике фризлайта Евгению пришлось освоить приёмы фаершоу: он попробовал в первый раз, и ему это вполне удалось. Крутил Женя стальную вату на верёвке, которая даёт умопомрачительный эффект на выдержке в 8 секунд - горящие пои и искры превращаются в фейерверки - огненные фонтаны и шутихи. 

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Метки: фаер-шоу евгений озеров фризлайт фаерщики в твери
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Комментарии (10)

  • Эго 
    Шикарно!!!
    04.01.2017 13:22
    1 | 3

    • romich 
      Что именно?
      04.01.2017 13:41
      0 | 7

      • Dobry кrtek 
        Небось в ПТУ учился искрометанию. Стальной ватой крутить дано не каждому.
        04.01.2017 13:58
        0 | 6

      • Эго 
        Чем именно понравились эти фото? Декорациями, постановкой кадра, настроением... В ответ позвольте полюбопытствовать, а чем они Вам не понравились, кроме службы ВОХР?
        04.01.2017 15:18
        0 | 2

  • Ms. 
    Эта тема была попурярна лет восемь назад, когда наш народ стал жить лучше и позволил себе качественную фототехнику. Длинная выдержка, серийная сьемка.
    04.01.2017 14:17
    0 | 4

  • romich 
    Что  крутильщик  делал  на жд мосту?  Засранца необходимо штрафануть-это режимный  объект. И вохровцев тоже.
    04.01.2017 14:28
    3 | 6

    • Proletary 
      Васькин Мох или еще какое захолустье. Контактного провода нет. Такие мосты не охраняются.
      04.01.2017 16:00
      1 | 3

  • horton 
    А мне фото на мостах понравилось больше всего...)
    04.01.2017 14:41
    0 | 2

  • bae99 
    Перевести на русский фаерщик и фризлайт можно?
    04.01.2017 15:04
    1 | 3

  • ilich 
    Начинающие фаерщики с начала года сожгли в Твери и области 6 домов. И безо всякой железной ваты...
    04.01.2017 16:32
    0 | 2
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