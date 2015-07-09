Начинающий фаерщик сделал фантастические фото Твери в технике фризлайт

Автор этих фантастических фотографий - Евгений Озеров. Он делал их в течение месяца на разных объектах как в Твери, так и за городом: в зимнем лесу, на Речном вокзале, на мостах и даже в заброшенном цеху бывшей фабрики имени Вагжанова. Чтобы сделать эти снимки в технике фризлайта Евгению пришлось освоить приёмы фаершоу: он попробовал в первый раз, и ему это вполне удалось. Крутил Женя стальную вату на верёвке, которая даёт умопомрачительный эффект на выдержке в 8 секунд - горящие пои и искры превращаются в фейерверки - огненные фонтаны и шутихи.