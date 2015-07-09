Афиша городских мероприятий на 4 января

Друзья, дома не сидим, на диванах не лежим. Давайте гулять, ходить в кино, музеи, посещать библиотеки, участвовать в увлекательных мастер-классах. А где именно - мы вам подскажем.

«Чудо новогоднее» - новогоднее театрализованное представление для школьников 4 января 11.00, 14.00 Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, дом 63) «Новогодний парад» - просмотр мультфильмов и художественных фильмов 4 января 11.00 Мультимедийный библиотечный центр (филиал № 19) (улица С. Перовской, дом 12) «Зима в Простоквашино» - видеопоказ 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8) «Новогодний круиз» - игровая программа 4 января 12.00 «ДК посёлка Элеватор» (улица Центральная, дом 12) «Радужные фенечки» - плетение из трубочек 4 января 12.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5) «Рио» - показ мультфильма 4 января 12.00 Библиотека им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) (улица Фурманова, дом 1А) «Новогодние сюрпризы и подарки» - шуточная лотерея 4 января 12.00 Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12) «Путешествие в сказочный мир» - просмотр мультфильмов 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» (филиал № 4) (улица 1-я Силикатная, дом 7) «Щелкунчик» - видеозал 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения на Соминке (филиал № 8) (улица Кольцевая, дом 76) «К нам пришел Новый год!» - час затей в Клубе любителей настольных игр 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор (филиал № 13) (1-ый переулок, дом 1) «Давай порисуем» - мастер-класс по рисованию 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4) «Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики 4 января 13.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5) «Новый год идет по свету» праздничная презентация с мультпоказом 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30) (улица Артюхиной, дом 15, корпус Д) «Новогодний карнавал» праздничная презентация с показом новогодних мультфильмов 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения поселка Литвинки (филиал № 36) «Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4) «Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной 4 января 13.00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина (филиал № 18) (набережная А. Никитина, дом 54) «Новый год шагает по планете» презентация о новогодних традициях народов мира 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16) (поселок Химинститута, дом 26) «Новогодние приключения Маши и Вити» показ фильма-сказки 4 января 13.00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5) (проспект Чайковского, дом 84) «Чудо новогодней игрушки» мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого (филиал № 21) (Пролетарская набережная, дом 5) «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» просмотр художественного фильма 4 января 14.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5) «В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов 4 января 14.00 Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12) «Как встречают Новый год в разных странах» презентация о новогодних традициях разных народов мира 4 января 14.00 Библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (филиал № 2) (проспект Победы, дом 32/3) «Новый год - праздник весёлый и таинственный» праздничная программа библиотеки семейного чтения на Горбатке (филиал № 12) 4 января 14.00 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (Петербургское шоссе, дом 48) «Думаем, учимся, играем» игротека 4 января 15.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4) Рождественский концерт благотворительного фонда «Возрождение» 4 января 16.00 МБУ ДК «Химволокно» (площадь Гагарина, дом 1) Мультсеанс для детей 4 января 17.00 площадь у МБУ «ДК пос. Сахарово» (улица Маршала Василевского, дом 3)

Управление информации администрации города Твери