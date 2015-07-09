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В Тверской области на пожаре погиб молодой мужчина. Тело его матери пока не найдено

04 Января 2017 10:35
Автор: TIA

Фоторепортаж

Пожар в деревянном одноэтажном доме в деревне Колмаково Вышневолоцкого района произошёл в ночь с 3 на 4 января. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 23:24. При тушении огня пожарные обнаружили тело 28-летнего мужчины. Также по имеющейся информации, в доме находилась и его мать, тело которой на месте происшествия пока не найдено. Сейчас на пожарище работают следователь Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС.

При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений не обнаружено. Однако  Вышневолоцкий следственный отдел проводит доследственную проверку.
Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза.

Пожар полностью потушили в 2:15, дом практически полностью сгорел.

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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Дааа, новый год начался чередой негативных новостей - пожары, аварии, поножовщина и пр. Возможно просто нет других новостей, в этом случае бы негатив разбавился нейтральными новостями, а так - жесть.
    04.01.2017 10:51
    0 | 5

    • pessimist 
      Официоз на каникулах, народные корреспонденты в постпраздничной полудрёме. Откуда же новостям взяться, кроме как не со сводок МЧС и правоохранительных органов?
      04.01.2017 11:10
      0 | 3

    • romich 
      А как же  мастер класс по плетению из трубочек "радужные фенечки" в Герцена? Чем не позитивное действо?  Сходи,  Кудимов. Расскажешь всем.
      04.01.2017 11:15
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Кудимов сам основы фенечковаяния преподаёт.
        04.01.2017 14:03
        0 | 1

        • horton 
          Не... Кудимов, наверное, все еще колесит по заграницам... )
          04.01.2017 15:39
          0 | 1

          • kudimov 
            Да, в данный момент я в Витебске. Хортон, кстати с прошедшим Днём рождения Вас. Счастья, здоровья, позитива!)
            04.01.2017 15:46
            0 | 1

            • horton 
              Спасибо, Сергей! )))
              04.01.2017 15:57
              0 | 1
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