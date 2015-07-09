В Тверской области на пожаре погиб молодой мужчина. Тело его матери пока не найдено

Пожар в деревянном одноэтажном доме в деревне Колмаково Вышневолоцкого района произошёл в ночь с 3 на 4 января. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 23:24. При тушении огня пожарные обнаружили тело 28-летнего мужчины. Также по имеющейся информации, в доме находилась и его мать, тело которой на месте происшествия пока не найдено. Сейчас на пожарище работают следователь Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС.
При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений не обнаружено. Однако Вышневолоцкий следственный отдел проводит доследственную проверку.
Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза.
Пожар полностью потушили в 2:15, дом практически полностью сгорел.
Комментарии (7)
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kudimov
04.01.2017 10:51
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pessimist
04.01.2017 11:10
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romich
04.01.2017 11:15
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Dobry кrtek
04.01.2017 14:03
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horton
04.01.2017 15:39
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kudimov
04.01.2017 15:46
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horton
04.01.2017 15:57
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