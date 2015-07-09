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Торжокские лётчики получат новейших модифицированных "Ночных охотников"

04 Января 2017 10:09
Автор: TIA

Видео

Новейшая модель вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" по сути представляет собой модификацию вертолетов Ми-28Н, которые усовершенствовали двойным управлением. Опытные образцы техники успешно прошли испытания, и теперь Минобороны намерено поставить их на вооружение в войска, начиная уже с 2017 года, сообщает www.interfax.ru.

Первыми новые машины получат лётчики 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке, а затем вертолёты поступят в другие авиачасти ВКС РФ.

Кстати, личный состав Торжокского центра уже прошёл переучивание на новую модификацию Ночного охотника".

Итак, вертолёты Ми-28УБ дополнили вторым комплектом управления. Кроме того, машина получила новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс. Бронированная кабина должна защитить экипаж от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм.

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Метки: ночной охотник центр боевого применения и переучивания летного состава вертолёт ночной охотник 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации
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