Торжокские лётчики получат новейших модифицированных "Ночных охотников"

Новейшая модель вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" по сути представляет собой модификацию вертолетов Ми-28Н, которые усовершенствовали двойным управлением. Опытные образцы техники успешно прошли испытания, и теперь Минобороны намерено поставить их на вооружение в войска, начиная уже с 2017 года, сообщает www.interfax.ru.

Первыми новые машины получат лётчики 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке, а затем вертолёты поступят в другие авиачасти ВКС РФ.

Кстати, личный состав Торжокского центра уже прошёл переучивание на новую модификацию Ночного охотника".

Итак, вертолёты Ми-28УБ дополнили вторым комплектом управления. Кроме того, машина получила новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс. Бронированная кабина должна защитить экипаж от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм.