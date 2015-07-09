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Следователи проводят проверку гибели пенсионерки на пожаре

03 Января 2017 16:40
Автор: TIA

3 января 2017 года в деревянном доме в деревне Коломно Вышневолоцкого района произошел пожар, в результате которого дом был практически полностью уничтожен огнем и погибла пожилая женщина. Тело пенсионерки с термическими повреждениями обнаружили после тушения пожара.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Сведений о том, что смерть женщины наступила в результате противоправных деяний, у следствия не имеется.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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