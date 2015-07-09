МЧС предупреджает о сильном ветре 4 и 5 января

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 4 января и 5 января в Тверской области ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра, отдельные порывы которого будут достигать 12-17 м/сек.

Рекомендации для населения от МЧС:

- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

По информации МЧС по Тверской области