МЧС предупреджает о сильном ветре 4 и 5 января

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 4 января и 5 января в Тверской области ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра, отдельные порывы которого будут достигать 12-17 м/сек.
Рекомендации для населения от МЧС:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
По информации МЧС по Тверской области
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