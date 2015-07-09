В Твери арестован насильник-рецидивист, подозреваемый в нападении на 15-летнюю девушку

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении колото-резанных ран 15-летней девушке.

Напомним, 22 декабря 2016 года днём около дома №53 на улице Железнодорожников неизвестный мужчина напал на 15-летнюю девушку и нанес ей колото-резанные ранения руки и шеи. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали. Было возбужденное уголовное дело. Со слов девочки составили фоторобот подозреваемого.

31 декабря 2016 года в Калининском районе задержан подозреваемый в преступлении ранее неоднократно судимый, в том числе за преступление против половой неприкосновенности, 45-летний мужчина.

Расследование продолжается, как сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова